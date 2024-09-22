https://sputnik-abkhazia.ru/20240922/vosstanovleno-energosnabzhenie-sukhuma-i-zapadnykh-rayonov-abkhazii-1052339309.html

Восстановлено энергоснабжение Сухума и западных районов Абхазии

Восстановлено энергоснабжение Сухума и западных районов Абхазии

Sputnik Абхазия

Из-за аварии на ВЛ "Псоу" часть республики осталась без света утром, 22 сентября. 22.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-22T11:40+0300

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Неполадки на линии "Псоу" устранены, сообщил Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. Подача электричества восстановлена в Сухуме, Гагрском, Гудаутском и Сухумском районах. Западные районы Абхазии и столица остались без света из-за аварии на ВЛ "Псоу" утром, 22 сентября. Света не было около получаса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/posrednik-dzhindzholiya-o-podgotovke-chernomorenergo-k-zime-mayninge-i-ustanovke-schetchikov-1051725706.html

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