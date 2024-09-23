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Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье

Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье

Sputnik Абхазия

Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар в эфире радио Sputnik рассказал о формировании шторма над Черным морем. 23.09.2024, Sputnik Абхазия

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Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье Sputnik Абхазия Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье

На Черноморское побережье в ближайшие дни может обрушиться мощнейший тропический шторм. Это явление называют Медикан. Что это за явление природы и может ли оно затронуть побережье, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар. Он пояснил, что медикан – это квазитропический шторм."Он миниатюрный ураган, который характеризуется факторами, сходными по происхождению для больших ураганов, которые формируются на больших океанических пространствах. В Черном море подобные события происходят примерно в 10 лет один раз", – сообщил Дбар. По его словам, сейчас спутниковый мониторинг фиксирует отчетливо выраженный формирующийся медикан по линии "Самсун-Туапсе" диаметром около 300 км. Подробности слушайте в подкасте.

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