https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/dbar-o-veroyatnosti-medikana-na-chernomorskom-poberezhe--1052350989.html
Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье
Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье
Sputnik Абхазия
Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар в эфире радио Sputnik рассказал о формировании шторма над Черным морем. 23.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-23T16:10+0300
2024-09-23T16:10+0300
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Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье
Sputnik Абхазия
Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье
На Черноморское побережье в ближайшие дни может обрушиться мощнейший тропический шторм. Это явление называют Медикан. Что это за явление природы и может ли оно затронуть побережье, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар. Он пояснил, что медикан – это квазитропический шторм."Он миниатюрный ураган, который характеризуется факторами, сходными по происхождению для больших ураганов, которые формируются на больших океанических пространствах. В Черном море подобные события происходят примерно в 10 лет один раз", – сообщил Дбар. По его словам, сейчас спутниковый мониторинг фиксирует отчетливо выраженный формирующийся медикан по линии "Самсун-Туапсе" диаметром около 300 км. Подробности слушайте в подкасте.
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Дбар о вероятности Медикана на Черноморском побережье
Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар в эфире радио Sputnik рассказал о формировании шторма над Черным морем.
На Черноморское побережье в ближайшие дни может обрушиться мощнейший тропический шторм. Это явление называют Медикан. Что это за явление природы и может ли оно затронуть побережье, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.
Он пояснил, что медикан – это квазитропический шторм.
"Он миниатюрный ураган, который характеризуется факторами, сходными по происхождению для больших ураганов, которые формируются на больших океанических пространствах. В Черном море подобные события происходят примерно в 10 лет один раз", – сообщил Дбар.
По его словам, сейчас спутниковый мониторинг фиксирует отчетливо выраженный формирующийся медикан по линии "Самсун-Туапсе" диаметром около 300 км.
Подробности слушайте в подкасте.