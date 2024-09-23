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Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" торжественно открылся в Тамыше
Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" торжественно открылся в Тамыше
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов... 23.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, открылся в Тамыше. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов в свою очередь отметил, что потомки героев это те, кто противостоял немецкому фашизму и те, кто сегодня воюет с украинским нацизмом. "Я выражаю признательность нашим абхазским друзьям и организаторам этого лагеря за то, что здесь присутствует 39 представителей Курской области, в том числе тех, кто пострадал от украинского нацизма. Конечно, мы не можем не вспомнить тех абхазских героев и российских добровольцев, которые воевали в 1992-1993 годах", - подчеркнул он. С участниками лагеря встретился президент Аслан Бжания и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Участники поблагодарили президента Абхазии за предоставленную возможность и дружбу народов. Михаил Шургалин поздравил молодежь с открытием патриотического лагеря, пожелал им мира и благополучия.Участниками лагеря стали 100 человек от 14 до 22 лет. Это дети и внуки ветеранов ОВНА, а также дети из Курской области и республик Северного Кавказа. Для них организованы экскурсионные выезды на Рицу, в Новый Афон и другие знаковые места республики. Кроме того, участники посетят скачки, которые пройдут в селе Моква, концерты, где будут представлены национальные песни и танцы. На территории лагеря пройдут различные спортивные мероприятия - волейбол, настольный теннис, шахматы и многое другое. Помимо этого, состоится интеллектуальная викторина "Что? Где? Когда?". Лагерь организован Госкомспорта Абхазии, и продлится в "Тамыш Village" до 2 октября.
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абхазия, очамчырский район, дети, россия, аслан бжания
абхазия, очамчырский район, дети, россия, аслан бжания
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, открылся в Тамыше.
"Мы считаем исключительно важным проведение подобного рода мероприятий. Патриотизм течет в наших силах, патриотизм это то, с чем мы рождаемся. Очень важно общаться людям вашего поколения", - сказал первый вице-премьер республики Джансух Нанба.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов в свою очередь отметил, что потомки героев это те, кто противостоял немецкому фашизму и те, кто сегодня воюет с украинским нацизмом.
"Я выражаю признательность нашим абхазским друзьям и организаторам этого лагеря за то, что здесь присутствует 39 представителей Курской области, в том числе тех, кто пострадал от украинского нацизма. Конечно, мы не можем не вспомнить тех абхазских героев и российских добровольцев, которые воевали в 1992-1993 годах", - подчеркнул он.
С участниками лагеря встретился президент Аслан Бжания и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
"Дорогие дети, я очень рад тому, что сегодня в моем родном селе состоялось такое мероприятие. Очень важно, чтобы вы узнали друг друга — дети из Курской области и дети Абхазии, чтобы вы дружили друг с другом", — сказал Аслан Бжания.
Участники поблагодарили президента Абхазии за предоставленную возможность и дружбу народов.
Михаил Шургалин поздравил молодежь с открытием патриотического лагеря, пожелал им мира и благополучия.
Участниками лагеря стали 100 человек от 14 до 22 лет. Это дети и внуки ветеранов ОВНА, а также дети из Курской области и республик Северного Кавказа.
Для них организованы экскурсионные выезды на Рицу, в Новый Афон и другие знаковые места республики. Кроме того, участники посетят скачки, которые пройдут в селе Моква, концерты, где будут представлены национальные песни и танцы.
На территории лагеря пройдут различные спортивные мероприятия - волейбол, настольный теннис, шахматы и многое другое.
Помимо этого, состоится интеллектуальная викторина "Что? Где? Когда?".
Лагерь организован Госкомспорта Абхазии, и продлится в "Тамыш Village" до 2 октября.