https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/molodezhnyy-patrioticheskiy-lager-potomki-geroev-torzhestvenno-otkrylsya-v-tamyshe-1052354605.html

Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" торжественно открылся в Тамыше

Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" торжественно открылся в Тамыше

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов... 23.09.2024, Sputnik Абхазия

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очамчырский район

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аслан бжания

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, открылся в Тамыше. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов в свою очередь отметил, что потомки героев это те, кто противостоял немецкому фашизму и те, кто сегодня воюет с украинским нацизмом. "Я выражаю признательность нашим абхазским друзьям и организаторам этого лагеря за то, что здесь присутствует 39 представителей Курской области, в том числе тех, кто пострадал от украинского нацизма. Конечно, мы не можем не вспомнить тех абхазских героев и российских добровольцев, которые воевали в 1992-1993 годах", - подчеркнул он. С участниками лагеря встретился президент Аслан Бжания и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Участники поблагодарили президента Абхазии за предоставленную возможность и дружбу народов. Михаил Шургалин поздравил молодежь с открытием патриотического лагеря, пожелал им мира и благополучия.Участниками лагеря стали 100 человек от 14 до 22 лет. Это дети и внуки ветеранов ОВНА, а также дети из Курской области и республик Северного Кавказа. Для них организованы экскурсионные выезды на Рицу, в Новый Афон и другие знаковые места республики. Кроме того, участники посетят скачки, которые пройдут в селе Моква, концерты, где будут представлены национальные песни и танцы. На территории лагеря пройдут различные спортивные мероприятия - волейбол, настольный теннис, шахматы и многое другое. Помимо этого, состоится интеллектуальная викторина "Что? Где? Когда?". Лагерь организован Госкомспорта Абхазии, и продлится в "Тамыш Village" до 2 октября.

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