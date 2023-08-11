https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/detskiy-lager-dlya-sootechestvennikov-iz-raznykh-stran-otkrylsya-v-sukhume-1047443470.html

Детский лагерь для соотечественников из разных стран открылся в Сухуме

Детский лагерь для соотечественников из разных стран открылся в Сухуме

Детский лагерь организован Госкомитетом по репатриации при поддержке президента и правительства Абхазии, а также при содействии Федерации абхазских культурных... 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T12:22+0300

2023-08-11T12:22+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский лагерь "Ахьышьҭрахь" ("К истокам" - прим.) для соотечественников, проживающих в разных странах, открылся в Сухуме в пятницу, 11 августа. Об этом в интервью Sputnik рассказал председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия.Харазия отметил, что детский лагерь организовывался ежегодно, однако в связи с пандемией коронавируса в 2020 и 2021 году дети приехать не смогли. В прошлом году в республику прибыли только дети из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии."Детишки живут в студенческом общежитии Абхазского государственного университета. У нас расписан план мероприятий: это и посещение наших достопримечательностей, встречи по районам с местными детьми. В программе есть день, когда мы совместно с местными детьми будем выезжать на природу", – рассказал председатель Госкомитета по репатриации.Вадим Харазия сообщил, что о работе детского лагеря проинформировали МЧС, Минздрав и МВД, сотрудники ведомств будут оказывать организаторам помощь в случае необходимости. Так, например, сотрудники Госавтоинспекции будут сопровождать машины с детьми во время поездок."Я поздравляю с открытием лагеря, прежде всего детей, которые приехали к нам с волнением, трепетом и с огромными чувствами. Каждый сотрудник Госкомитета сделает все возможное для того, чтобы, уезжая отсюда, они сохранили в своем сердце счастливые моменты", – заметил Харазия.В первый день открытия лагеря его участники возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Парке Славы и к памятнику махаджирам в Сухуме. Также они посетят мемориал первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Эшера. Детский лагерь будет работать до 22 августа.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/dnevnoy-lager-s-pogruzheniem-v-abkhazskiy-yazyk-otkroetsya-v-sukhume-1046311730.html

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