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РУСДРАМ едет на театральный фестиваль в Ростов-на-Дону
РУСДРАМ едет на театральный фестиваль в Ростов-на-Дону
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. РУСДРАМ едет на VIII Международный театральный фестиваль "Русская комедия" в Ростов-на-Дону со спектаклем "Пастух Махаз". 23.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. РУСДРАМ едет на VIII Международный театральный фестиваль "Русская комедия" в Ростов-на-Дону со спектаклем "Пастух Махаз". Фестиваль "Русская комедия" – это показ лучших спектаклей комедийного жанра, поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов, своеобразный конкурс творчества актеров, режиссеров, художников в жанре комедии. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ростовской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/rabota-na-vyezde-rusdram-zavershil-moskovskie-gastroli-1050730729.html
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русдрам, ростов-на-дону, абхазия, россия, театр, культура
русдрам, ростов-на-дону, абхазия, россия, театр, культура
РУСДРАМ едет на театральный фестиваль в Ростов-на-Дону
17:00 23.09.2024 (обновлено: 18:35 23.09.2024)
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. РУСДРАМ едет на VIII Международный театральный фестиваль "Русская комедия" в Ростов-на-Дону со спектаклем "Пастух Махаз".
Постановку покажут 12 октября на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького в рамках конкурсной программы.
Фестиваль "Русская комедия" – это показ лучших спектаклей комедийного жанра, поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов, своеобразный конкурс творчества актеров, режиссеров, художников в жанре комедии.
Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ростовской области.