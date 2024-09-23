https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/rusdram-edet-na-teatralnyy-festival-v-rostov-na-donu-1052354807.html

РУСДРАМ едет на театральный фестиваль в Ростов-на-Дону

РУСДРАМ едет на театральный фестиваль в Ростов-на-Дону

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. РУСДРАМ едет на VIII Международный театральный фестиваль "Русская комедия" в Ростов-на-Дону со спектаклем "Пастух Махаз". 23.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. РУСДРАМ едет на VIII Международный театральный фестиваль "Русская комедия" в Ростов-на-Дону со спектаклем "Пастух Махаз". Фестиваль "Русская комедия" – это показ лучших спектаклей комедийного жанра, поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов, своеобразный конкурс творчества актеров, режиссеров, художников в жанре комедии. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ростовской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/rabota-na-vyezde-rusdram-zavershil-moskovskie-gastroli-1050730729.html

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