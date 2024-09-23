https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/yubileynyy-prazdnik-urozhaya-proydet-na-istoricheskoy-polyane-lykhnashta-1052350353.html
Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта
Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта 13 октября. 23.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-23T14:24+0300
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СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта 13 октября.Он добавил, что на мероприятие приедет руководство побратимой Гудауте Ярославской области. Из бюджета района на организацию праздника выделено всем селам-участникам по 50 тысяч рублей.Впервые "Праздник урожая" состоялся в 1984 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/gastronomicheskoe-tvorchestvo-chem-ugoschali-na-prazdnike-urozhaya-v-lykhny-1049037980.html
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гудаутский район, абхазия, лыхны
Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта
14:24 23.09.2024 (обновлено: 14:42 23.09.2024)
СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта 13 октября.
"Мы уже готовимся к этой знаменательной дате. Всего в празднике примут участие 20 сел нашего района и гости из Черкесска, которые в прошлом году тоже участвовали. Для них снова будет выделен павильон", – сообщил Sputnik замглавы Гудаутского района по сельскому хозяйству Юрий Кварацхелия.
Он добавил, что на мероприятие приедет руководство побратимой Гудауте Ярославской области.
Из бюджета района на организацию праздника выделено всем селам-участникам по 50 тысяч рублей.
Впервые "Праздник урожая" состоялся в 1984 году.