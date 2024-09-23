Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта

"Мы уже готовимся к этой знаменательной дате. Всего в празднике примут участие 20 сел нашего района и гости из Черкесска, которые в прошлом году тоже участвовали. Для них снова будет выделен павильон", – сообщил Sputnik замглавы Гудаутского района по сельскому хозяйству Юрий Кварацхелия.