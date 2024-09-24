https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/bzhaniya-edinstvennyy-strategicheskiy-soyuznik-abkhazii-1052368425.html

Бжания: Россия - единственный стратегический союзник Абхазии

Бжания: Россия - единственный стратегический союзник Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Россия — единственный стратегический союзник Абхазии, признание независимости республики привело к правовым отношениям с Россией и... 24.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Россия — единственный стратегический союзник Абхазии, признание независимости республики привело к правовым отношениям с Россией и определенным обязательствам с конкретными сроками. Об этом на координационном совещании правоохранителей заявил Аслан Бжания. По его словам, все эти соглашения направлены на укрепление экономики и ее самодостаточность, что отвечает интересам Абхазии и должно положительно отразиться на прозрачности бизнес-процессов. Глава государства также добавил, что сделать заметный рывок в экономике, опираясь только на собственные ресурсы, невозможно. "Мы должны привлекать к нам инвесторов, инвесторы должны сюда прийти, создавать рабочие места и условия, чтобы люди получали достойную заработную плату. Налоговые поступления от их деятельности будут направлены на повышение заработных плат бюджетников", — отметил президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/bzhaniya-zayavil-chto-spekulyatsii-na-temu-vzaimootnosheniy-s-rossiey-nedopustimy-1052355605.html

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