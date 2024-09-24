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МЧС Абхазии призвало граждан проявлять бдительность из-за ухудшения погоды
МЧС Абхазии призвало граждан проявлять бдительность из-за ухудшения погоды
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики проявлять бдительность из-за ухудшения погоды на Черноморском побережье. 24.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики проявлять бдительность из-за ухудшения погоды на Черноморском побережье. На Черноморском побережье прогнозируют сильный ливень, грозу со шквалистым ветром до 27 метров в секунду.
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мчс абхазии, погода в абхазии
мчс абхазии, погода в абхазии
МЧС Абхазии призвало граждан проявлять бдительность из-за ухудшения погоды
14:30 24.09.2024 (обновлено: 17:52 24.09.2024)
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики проявлять бдительность из-за ухудшения погоды на Черноморском побережье.
В ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в море, а также от поездок в горные районы из-за опасности резкого подъема уровня воды в горных реках.
На Черноморском побережье прогнозируют сильный ливень, грозу со шквалистым ветром до 27 метров в секунду.