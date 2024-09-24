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Полуторамесячная норма осадков выпадет в Абхазии

Полуторамесячная норма осадков выпадет в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Полуторамесячная норма осадков выпадет в Абхазии, по данным автоматизированных станций, рассказала Sputnik метеоролог Асида Ахсалба. 24.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Полуторамесячная норма осадков выпадет в Абхазии, по данным автоматизированных станций, рассказала Sputnik метеоролог Асида Ахсалба. Ливни пойдут к позднему вечеру 24 сентября, пик придется к трем ночи. Осадки пойдут на спад к полудню 25 сентября, подчеркнула Ахсалба. Уровень воды в реках повысится, что может привести к подтоплению домов. По словам специалиста, порывы ветра не превысят 12 метров в секунду. Циклон, который сформировался над Черным морем, сейчас движется в сторону Абхазии с юго-запада. Сильные осадки прогнозируются в Очамчырском районе, частично в Сухуме, селе Псху, в Новом Афоне и на Рице.

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