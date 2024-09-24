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Поляков: Абхазия и Санкт-Петербург наметили потенциальные вопросы для сотрудничества
Поляков: Абхазия и Санкт-Петербург наметили потенциальные вопросы для сотрудничества
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Абхазия и Санкт-Петербург уже наметили потенциальные вопросы для сотрудничества, отметил в интервью радио Sputnik вице-губернатор... 24.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Абхазия и Санкт-Петербург уже наметили потенциальные вопросы для сотрудничества, отметил в интервью радио Sputnik вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Среди возможных сфер взаимодействия вице-губернатор назвал организацию общественного транспорта, вопросы экологии и обеспечение безопасности на дорогах. Кроме того, Санкт-Петербург заинтересован в прямых поставках овощей и фруктов из Абхазии. "Мы переговорим с нашими крупными торговыми сетями в части, касающейся прямых поставок товаров как первично переработанных, соки или концентраты, так и просто свежих фруктов и овощей, которые, конечно же, нужны на прилавках Санкт-Петербурга", — подчеркнул он.Вице-губернатор добавил, что у бизнесменов из Санкт-Петербурга есть уверенность в том, что инвестиции в Абхазии не пропадут и можно спокойно вкладывать деньги, развиваться, создавая совместные предприятия с абхазским бизнесом. Он сказал, что видит перспективы развития в разных сферах сотрудничества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/vitse-gubernator-sankt-peterburga-rasskazal-o-sotrudnichestve-s-abkhaziey-1052369030.html
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санкт-петербург, россия, абхазия, экономика, бизнес
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Абхазия и Санкт-Петербург уже наметили потенциальные вопросы для сотрудничества, отметил в интервью радио Sputnik вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
"Петербург — город многогранный, мы тоже в какой-то части и морская столица. У нас есть и порты, и аэропорт, и железнодорожные пути. Практически 30% всего экспортного потока из России проходит через петербургский транспортный узел", — сказал Поляков.
Среди возможных сфер взаимодействия вице-губернатор назвал организацию общественного транспорта, вопросы экологии и обеспечение безопасности на дорогах.
Кроме того, Санкт-Петербург заинтересован в прямых поставках овощей и фруктов из Абхазии.
"Мы переговорим с нашими крупными торговыми сетями в части, касающейся прямых поставок товаров как первично переработанных, соки или концентраты, так и просто свежих фруктов и овощей, которые, конечно же, нужны на прилавках Санкт-Петербурга", — подчеркнул он.
Вице-губернатор добавил, что у бизнесменов из Санкт-Петербурга есть уверенность в том, что инвестиции в Абхазии не пропадут и можно спокойно вкладывать деньги, развиваться, создавая совместные предприятия с абхазским бизнесом.
Он сказал, что видит перспективы развития в разных сферах сотрудничества.