https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/zatulin-nikakogo-vozvrascheniya-abkhazii-ili-yuzhnoy-osetii-v-gruziyu-ne-proizoydet-1052363335.html

Затулин: никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет.

Затулин: никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет.

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет. Об этом в интервью "Газете.Ru" заявил первый зампред комитета... 24.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет. Об этом в интервью "Газете.Ru" заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По мнению Затулина, правящая партия Грузии накануне выборов решила извиниться перед осетинами за агрессию Саакашвили в 2008 году, чтобы выиграть внутриполитическую борьбу. Но это не приведет к возвращению Абхазии и Южной Осетии.Депутат отметил, что ни Россия, ни Абхазия с Южной Осетией не будут ставить на кон признание государственности республик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/mid-abkhazii-prokommentiroval-zayavlenie-predsedatelya-pravyaschey-partii-gruzii-1052291901.html

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