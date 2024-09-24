https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/zatulin-nikakogo-vozvrascheniya-abkhazii-ili-yuzhnoy-osetii-v-gruziyu-ne-proizoydet-1052363335.html
Затулин: никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет.
Затулин: никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет.
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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет. Об этом в интервью "Газете.Ru" заявил первый зампред комитета... 24.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет. Об этом в интервью "Газете.Ru" заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По мнению Затулина, правящая партия Грузии накануне выборов решила извиниться перед осетинами за агрессию Саакашвили в 2008 году, чтобы выиграть внутриполитическую борьбу. Но это не приведет к возвращению Абхазии и Южной Осетии.Депутат отметил, что ни Россия, ни Абхазия с Южной Осетией не будут ставить на кон признание государственности республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/mid-abkhazii-prokommentiroval-zayavlenie-predsedatelya-pravyaschey-partii-gruzii-1052291901.html
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абхазия, россия, грузия, политика, константин затулин
Затулин: никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет.
13:27 24.09.2024 (обновлено: 14:13 24.09.2024) СУХУМ, 24 сен – Sputnik.
Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет. Об этом в интервью
"Газете.Ru" заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
По мнению Затулина, правящая партия Грузии накануне выборов решила извиниться перед осетинами за агрессию Саакашвили в 2008 году, чтобы выиграть внутриполитическую борьбу. Но это не приведет к возвращению Абхазии и Южной Осетии.
"И Россия никак не будет влиять на решение республик или давить на них, на что кто-то, возможно, надеется. У нас совсем другие нравы и отношение к признанию Абхазии и Южной Осетии. Никакого плана поменять свое решение на какие-то эфемерные выгоды нет и быть не может", – отметил Затулин.
Депутат отметил, что ни Россия, ни Абхазия с Южной Осетией не будут ставить на кон признание государственности республик.