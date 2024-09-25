https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/deputaty-parlamenta-prinyali-zakon-ob-uproschennoy-sisteme-nalogooblozheniya-1052373872.html
Депутаты Парламента приняли закон об упрощенной системе налогообложения
Депутаты Парламента приняли закон об упрощенной системе налогообложения
Sputnik Абхазия
Закон вступит в силу после подписания президентом республики Асланом Бжания. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T15:15+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении. Проект направлен на снижение налогового бремени для малого и среднего бизнеса, упрощение процедуры налогообложения, повышение эффективности налогового администрирования. Основная цель закона — возникновение одного платежа по упрощенной схеме взамен налога на прибыль организаций, НДС, налога на имущество организаций, подоходного налога для индивидуальных предпринимателей. Ставка налога при доходе до 40 миллионов рублей составляет 6%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/parlament-abkhazii-ratifitsiroval-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-sudebnykh-resheniy-1052372090.html
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абхазия, новости, гармонизация законодательств абхазии и россии
Депутаты Парламента приняли закон об упрощенной системе налогообложения
15:15 25.09.2024 (обновлено: 15:39 25.09.2024)
Закон вступит в силу после подписания президентом республики Асланом Бжания.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении.
Он входит в перечень законов по гармонизации законодательств Абхазии и России и вступит в силу после подписания президентом республики.
Проект направлен на снижение налогового бремени для малого и среднего бизнеса, упрощение процедуры налогообложения, повышение эффективности налогового администрирования.
Основная цель закона — возникновение одного платежа по упрощенной схеме взамен налога на прибыль организаций, НДС, налога на имущество организаций, подоходного налога для индивидуальных предпринимателей. Ставка налога при доходе до 40 миллионов рублей составляет 6%.