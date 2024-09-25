https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/parlament-abkhazii-ratifitsiroval-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-sudebnykh-resheniy-1052372090.html
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о взаимном признании судебных решений
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о взаимном признании судебных решений
Sputnik Абхазия
Соглашение было подписано Анри Барциц и его российским коллегой Константином Чуйченко 29 июня 2022 года на X Петербургском международном юридическом форуме. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T13:28+0300
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СУХУМ, 25 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение с Россией о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам в первом и во втором окончательном чтениях. Согласно второй статье документа, заявитель может обратиться в компетентный судебный или арбитражный орган в соответствии с процессуальным законодательством страны. В следующей статье отмечается, что в рамках рассмотрения заявления суд запрашиваемой стороны не пересматривает данные решений по существу. По словам министра юстиции Абхазии Анри Барциц, соглашение позволит поддержать местных предпринимателей. Он предусматривает реализацию международных принципов признания судебных решений, которые были зафиксированы в Нью-Йоркской конвенции и применяются в более 160 странах."Практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли, мировая экономика развивается, и появляется потребность в защите, в первую очередь, интересов национального предпринимателя", — подчеркнул Барциц.15 марта 2023 года Совет Федерации России ратифицировал соглашение, спустя три дня свою подпись под договором поставил президент России Владимир Путин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/priznanie-sudebnykh-resheniy-chto-daet-soglashenie-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1050031194.html
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Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о взаимном признании судебных решений
13:28 25.09.2024 (обновлено: 13:29 25.09.2024)
Соглашение было подписано Анри Барциц и его российским коллегой Константином Чуйченко 29 июня 2022 года на X Петербургском международном юридическом форуме.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение с Россией о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам в первом и во втором окончательном чтениях.
Он предусматривает взаимное исполнение вступивших в силу решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Исполнению также подлежат судебные и арбитражные решения, которые утвердили мировые соглашения.
Согласно второй статье документа, заявитель может обратиться в компетентный судебный или арбитражный орган в соответствии с процессуальным законодательством страны. В следующей статье отмечается, что в рамках рассмотрения заявления суд запрашиваемой стороны не пересматривает данные решений по существу.
По словам министра юстиции Абхазии Анри Барциц, соглашение позволит поддержать местных предпринимателей. Он предусматривает реализацию международных принципов признания судебных решений, которые были зафиксированы в Нью-Йоркской конвенции и применяются в более 160 странах.
"Практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли, мировая экономика развивается, и появляется потребность в защите, в первую очередь, интересов национального предпринимателя", — подчеркнул Барциц.
15 марта 2023 года Совет Федерации России ратифицировал соглашение, спустя три дня свою подпись под договором поставил президент России Владимир Путин.