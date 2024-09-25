https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/kvitsiniya-rasskazal-o-vazhnosti-gumanitarnykh-aktsiy-mchs-abkhazii-v-novykh-rossiyskikh-regionakh-1052377999.html

Квициния рассказал о важности гуманитарных акций в новых регионах России

Квициния рассказал о важности гуманитарных акций в новых регионах России

Sputnik Абхазия

С начала специальной военной операции России на Украине МЧС Абхазии регулярно поставляет гуманитарные грузы в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. 25.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-25T22:39+0300

2024-09-25T22:39+0300

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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Гуманитарные акции в новых российских регионах - одна из наиболее важных областей деятельности МЧС Абхазии, заявил министр Лев Квициния на координационном совещании правоохранителей. "С февраля 2020 года по настоящее время эвакуировано 132 беженца. Доставлено в общей сложности 290 тонн грузов: в 2022 году - 200 тонн, в 2023 году - 80 тонн, в 2024 году - 10 тонн", – сказал министр.Кроме того, спасатели возвращают на родину тела уроженцев Абхазии, погибших в боевых действиях, — с начала СВО их было 23.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/v-abkhazii-obyavili-aktsiyu-po-sboru-gumposchi-dlya-zhiteley-kurskoy-oblasti-1052147545.html

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