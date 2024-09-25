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Квициния рассказал о важности гуманитарных акций в новых регионах России
Квициния рассказал о важности гуманитарных акций в новых регионах России
Sputnik Абхазия
С начала специальной военной операции России на Украине МЧС Абхазии регулярно поставляет гуманитарные грузы в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T22:39+0300
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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Гуманитарные акции в новых российских регионах - одна из наиболее важных областей деятельности МЧС Абхазии, заявил министр Лев Квициния на координационном совещании правоохранителей. "С февраля 2020 года по настоящее время эвакуировано 132 беженца. Доставлено в общей сложности 290 тонн грузов: в 2022 году - 200 тонн, в 2023 году - 80 тонн, в 2024 году - 10 тонн", – сказал министр.Кроме того, спасатели возвращают на родину тела уроженцев Абхазии, погибших в боевых действиях, — с начала СВО их было 23.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/v-abkhazii-obyavili-aktsiyu-po-sboru-gumposchi-dlya-zhiteley-kurskoy-oblasti-1052147545.html
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абхазия, россия, новости, мчс абхазии
Квициния рассказал о важности гуманитарных акций в новых регионах России
22:39 25.09.2024 (обновлено: 22:46 25.09.2024)
С начала специальной военной операции России на Украине МЧС Абхазии регулярно поставляет гуманитарные грузы в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik.
Гуманитарные акции в новых российских регионах - одна из наиболее важных областей деятельности МЧС Абхазии, заявил
министр Лев Квициния на координационном совещании правоохранителей.
В общей сложности в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область доставлено 290 тонн гумпомощи. А сейчас в разгаре акция по сбору груза для жителей Курской области.
"С февраля 2020 года по настоящее время эвакуировано 132 беженца. Доставлено в общей сложности 290 тонн грузов: в 2022 году - 200 тонн, в 2023 году - 80 тонн, в 2024 году - 10 тонн", – сказал министр.
Кроме того, спасатели возвращают на родину тела уроженцев Абхазии, погибших в боевых действиях, — с начала СВО их было 23.