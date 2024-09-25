https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/postpred-rossii-pri-oon-nazval-uslovie-zaversheniya-spetsoperatsii-1052370089.html

Постпред России при ООН назвал условие завершения спецоперации

Постпред России при ООН назвал условие завершения спецоперации

Sputnik Абхазия

Постпред подчеркнул, что Россия жила в мире с Украиной до тех пор, пока из нее не начали делать неонацистское государство с амбициями о вступлении в НАТО. 25.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Спецоперация на Украине продолжится до тех пор, пока не получится избавиться от киевского режима, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время выступления за заседании Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.Дипломат подчеркнул, что Москва с уважением относилась к братскому украинскому народу и к сформировавшимся историческим связям с ним, и была готова жить с ней в мире до тех пор, пока ее не стали превращать в русофобское государство, желающее войти в НАТО.Василий Небензя призвал Киев как можно быстрее принять меры для урегулирования кризиса, а не скатываться к "планам победы".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/prozorov-o-popytke-vsu-zakhvatit-rossiyskuyu-burovuyu-ustanovku--1052250946.html

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