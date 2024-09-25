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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. 25.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-25T17:37+0300

2024-09-25T17:37+0300

2024-09-25T17:58+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В четверг, 26 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии