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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T17:37+0300
2024-09-25T17:37+0300
2024-09-25T17:58+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В четверг, 26 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 сентября
17:37 25.09.2024 (обновлено: 17:58 25.09.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В четверг, 26 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.