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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили 2090 человек, следует из сводки Минобороны. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T15:48+0300
2024-09-25T15:48+0300
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО России за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, 14 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32218 беспилотников, 579 ЗРК, 18348 танков и других боевых бронированных машин, 1462 боевые машины РСЗО, 15187 орудий полевой артиллерии и минометов, 26467 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
15:48 25.09.2024 (обновлено: 16:17 25.09.2024)
Потери украинских войск за сутки составили 2090 человек, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, 14 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32218 беспилотников, 579 ЗРК, 18348 танков и других боевых бронированных машин, 1462 боевые машины РСЗО, 15187 орудий полевой артиллерии и минометов, 26467 единиц специальной военной автомобильной техники.