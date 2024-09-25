https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-1052374388.html

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили 2090 человек, следует из сводки Минобороны. 25.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-25T15:48+0300

2024-09-25T15:48+0300

2024-09-25T16:17+0300

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО России за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, 14 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32218 беспилотников, 579 ЗРК, 18348 танков и других боевых бронированных машин, 1462 боевые машины РСЗО, 15187 орудий полевой артиллерии и минометов, 26467 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/postpred-rossii-pri-oon-nazval-uslovie-zaversheniya-spetsoperatsii-1052370089.html

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