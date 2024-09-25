https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/ulitsu-v-chlou-nazvali-v-chest-dobrovoltsa-murata-kudzheva-1052372481.html

Улицу в Члоу назвали в честь добровольца Мурата Куджева

Улицу в Члоу назвали в честь добровольца Мурата Куджева

Sputnik Абхазия

Мурат Куджев – доброволец из Карачаево-Черкесии, приехавший в Абхазию в июне 1993 года и воевавший на Гумистинском фронте. 25.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Улицу в селе Члоу Очамчырского района назвали в честь добровольца из Карачаево-Черкесии Мурата Куджева.Решение о присвоении улицы имени добровольца было принято в связи с коллективным обращением жителей Очамчырского района для увековечивания его памяти. На торжественном мероприятии, прошедшем в среду, 25 сентября, приехали родственники добровольца, руководство района и представители общественности. 17-летний Мурат приехал в Абхазию в июне 1993 года. Его мать, Фатима Куджева, рассказала, что юноша даже не сообщил родителям о намерении отправиться в Абхазию. Мурат Куджев родился 19 декабря 1975 года в ауле Псыж. Учился в 16-й средней школе Черкесска, а затем – в профтехучилище на газовщика. Мурат приехал в Абхазию в июне 1993 года и воевал на Гумистинском фронте. 4 июля в позиционных боях он получил смертельное ранение. Куджев посмертно был награжден медалью "За отвагу".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/po-zovu-serdtsa-dobrovoltsy-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1051998485.html

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