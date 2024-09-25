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Улицу в Члоу назвали в честь добровольца Мурата Куджева
Улицу в Члоу назвали в честь добровольца Мурата Куджева
Sputnik Абхазия
Мурат Куджев – доброволец из Карачаево-Черкесии, приехавший в Абхазию в июне 1993 года и воевавший на Гумистинском фронте. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Улицу в селе Члоу Очамчырского района назвали в честь добровольца из Карачаево-Черкесии Мурата Куджева.Решение о присвоении улицы имени добровольца было принято в связи с коллективным обращением жителей Очамчырского района для увековечивания его памяти. На торжественном мероприятии, прошедшем в среду, 25 сентября, приехали родственники добровольца, руководство района и представители общественности. 17-летний Мурат приехал в Абхазию в июне 1993 года. Его мать, Фатима Куджева, рассказала, что юноша даже не сообщил родителям о намерении отправиться в Абхазию. Мурат Куджев родился 19 декабря 1975 года в ауле Псыж. Учился в 16-й средней школе Черкесска, а затем – в профтехучилище на газовщика. Мурат приехал в Абхазию в июне 1993 года и воевал на Гумистинском фронте. 4 июля в позиционных боях он получил смертельное ранение. Куджев посмертно был награжден медалью "За отвагу".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/po-zovu-serdtsa-dobrovoltsy-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1051998485.html
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Улицу в Члоу назвали в честь добровольца Мурата Куджева
13:55 25.09.2024 (обновлено: 14:01 25.09.2024)
Мурат Куджев – доброволец из Карачаево-Черкесии, приехавший в Абхазию в июне 1993 года и воевавший на Гумистинском фронте.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Улицу в селе Члоу Очамчырского района назвали в честь добровольца из Карачаево-Черкесии Мурата Куджева.
Решение о присвоении улицы имени добровольца было принято в связи с коллективным обращением жителей Очамчырского района для увековечивания его памяти.
На торжественном мероприятии, прошедшем в среду, 25 сентября, приехали родственники добровольца, руководство района и представители общественности.
17-летний Мурат приехал в Абхазию в июне 1993 года. Его мать, Фатима Куджева, рассказала, что юноша даже не сообщил родителям о намерении отправиться в Абхазию.
"Ему было 17 лет, когда он ушел на войну. Он оставил записку: "Мама, я уехал по делам, волноваться не надо. Мурат". Я даже в мыслях не допускала, что он может уехать на войну. Узнали правду только когда привезли гроб", – рассказала Куджева.
Мурат Куджев родился 19 декабря 1975 года в ауле Псыж. Учился в 16-й средней школе Черкесска, а затем – в профтехучилище на газовщика.
Мурат приехал в Абхазию в июне 1993 года и воевал на Гумистинском фронте. 4 июля в позиционных боях он получил смертельное ранение. Куджев посмертно был награжден медалью "За отвагу".