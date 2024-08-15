https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/po-zovu-serdtsa-dobrovoltsy-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1051998485.html

По зову сердца: добровольцы в Отечественной войне народа Абхазии

По зову сердца: добровольцы в Отечественной войне народа Абхазии

Sputnik Абхазия

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. Уже 15 августа в республику прибыли первые добровольцы с Северного Кавказа, позже к ним... 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T14:50+0300

2024-08-15T14:50+0300

2024-08-15T15:22+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Более двух тысяч бойцов доброй воли вместе с абхазами на фронтах и в тылу боролись за победу Абхазии.Ежегодно 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. В стране вспоминают защитников республики, возлагают цветы к памятникам погибших, пришедшим на помощь воюющей Абхазии.SputnikВсего за время боевых действий на помощь Абхазии пришли более двух тысяч человек. Они внесли большой вклад в победу и независимость абхазского народа. ЧечняС самого начала войны в Абхазии в Грозном шла запись добровольцев, записывались даже пожилые мужчины. 15 августа в республику приехала первая группа чеченских добровольцев, около 250 человек. Среди них были мужчины из Кабардино-Балкарии и абхазы, которые приехали в Грозный за оружием.Кабардинскую группу из 30 человек возглавил Ибрагим Яганов*. Ее направили на Гагрский оборонительный рубеж. Чеченский батальон был разделен по национальным взводам – адыгейский, чеченский, интернациональный. Добровольцы из Чечни воевали на Гумистинском, Гагрском, Восточном фронтах, принимали активное участие в Кочарской операции.Кабардино-БалкарияВ состав добровольческого отряда из Чечни входила кабардинская группа, которую возглавлял Ибрагим Яганов. Группа участвовала в Мартовском и Июльском наступлениях, Очамчырской и Шромской операциях .Группа "Кабарда" под руководством Гены Карданова принимала участие в освобождении Гагры. Бойцы группы принимали участие в 1-й Шромской операции, Январском и Мартовском наступлениях, а также воевали на Восточном фронте.На позициях горы Ахбюк была задействована группа Селима Варитлова и Муаеда Шорова.Также вечером 14 августа из Нальчика в Абхазию выехал автобус "Икарус" с добровольцами. Группу возглавил полковник Султан Сосналиев. Уже 15 августа добровольцы прибыли в Гудауту.Южная и Северная ОсетияПо данным кандидата исторических наук полковника Валико Пачулия, в Абхазии находились пять осетинских подразделений. Первой прибыла группа из 57 человек, ее командиром был Валерий Хубулов. Группа воевала на Гумистинском и Гагрском фронтах, но вскоре из-за волнений на родине бойцам пришлось вернуться.Вторая группа из 120 человек тоже воевала на Гумистинском фронте, ее возглавлял Алан Джиоев. Третья группа была создана Львом Наниевым во Владикавказе. Отряд состоял из 31 бойца, сам Наниев погиб во время Мартовской наступательной операции.Самой многочисленной была группа Бибо Дзуцева, которая прибыла в Абхазию накануне Июльской операции – 150 человек. Группа разделилась на "владикавказскую" и "цхинвалскую" и воевала на Гумистинском направлении. В июле большая часть владикавказской группы вернулась домой. Пятое подразделение "Алан" сформировал Ираклий Хубулов. 22 бойца подчинялись ткуарчалскому полку.Алану Джиоеву, возглавлявшему вторую группу, было всего 27 лет, на родине он уже был известен как талантливый и бесстрашный воин. Он занимал должности заместителя министра обороны и командующего Национальной гвардией Южной Осетии. В 1992 году было неспокойно и в самой Южной Осетии, кому-то необходимо было остаться на страже безопасности границ, поэтому Джиоев принял решение забрать в Абхазию только тех, кто не был единственным кормильцем в семье.Добровольцы под командованием Джиоева участвовали в освобождении Шромы. Все члены группы Джиоева вернулись в Осетию живыми.Алан Джиоев погиб осенью 1993 года в родном Цхинвале от пули осетина. В 2021 году он был посмертно награжден главной воинской наградой Южной Осетии орденом Уацамонга, в честь него назван единственный проспект в Цхинвале.Карачаево-ЧеркесияУзнав о начале войны в Абхазии, активисты у Дома правительства организовали митинг. О необходимости оказать помощь братьям абхазам одним из первых заявил председатель Хабезского районного отделения "Адыгэ Хасэ" Мусса Дауров.Тут же на площади появились два стола, за одним записывали добровольцев, за другим собирали деньги на гуманитарную помощь.25 августа Мусса Дауров с группой добровольцев черкесов, абазин, карачаевцев отправился в Абхазию через Главный Кавказский хребет.Отправкой первых добровольцев из Карачаево-Черкесии занимался начальник республиканского военкомата Мухаммед Килба, затем он сам присоединился к ним.Килба был командиром Гагрского оборонительного рубежа, заместителем командующего Гумистинским фронтом, командиром первой бригады Вооруженных сил Абхазии, командующим Гумистинским фронтом, заместителем министра обороны Республики Абхазия. Имеет звание "Герой Абхазии", полковник Вооруженных сил Республики Абхазия. С 2004 по 2005 год Килба был министром обороны Абхазии, с 2014 по 2020 годы занимал должность секретаря Совета Безопасности республики.Адыгея15 августа на площади Ленина в Майкопе прошел митинг в поддержку народа Абхазии. Собравшиеся требовали оказать народу материальную помощь, тут же прозвучали первые заявления о готовности организации добровольческих групп. 15 августа был создан Комитет по оказанию помощи братской Абхазии, где регистрировались добровольцы. Адыгейская группа из 70 человек во главе с Адамом Хуаде отправилась в Грозный, чтобы приобрести оружие, и уже вместе с чеченскими добровольцами через Главный Кавказский хребет прибыли в Абхазию. Позже адыгов в Абхазии разделили на три группы для разведывательно-диверсионных мероприятий. Первая во главе с Адамом Хуаде была направлена на разведку в район Учхоза, группа Рамзана Сиюхова – на железную дорогу, и группа Мурата Шовгенова – на Сухумский вокзал. Еще одна адыгская группа добровольцев под руководством Теучежа Казанокова приехала в Абхазию в мае 1993 года. Бойцы группы принимали участие в Сентябрьской операции.С участием Адама Хуаде была разработана первая крупная диверсионная операция на Гумистинском фронте, в результате которой врагу был нанесен крупный ущерб – уничтожен штаб и казарма с личным составом противника.В результате операции, которая проходила с 25 на 26 августа 1992 года, в бою Адам Хуаде погиб, прикрывая отход группы. Посмертно он был удостоен звания "Герой Абхазии". В честь Адама Хуаде названа улица в Сухуме. Доброволец был похоронен в Абхазии, но спустя несколько лет его останки перевезли в родной аул Гатлукай. Главная улица и школа Гатлукая носят имя Адама Хуаде.Добровольцы из абхазских диаспорВ Отечественной войне народа Абхазии весомый вклад внесли представители абхазских диаспор из Турции, Сирии, Иордании, которые приехали воевать за свободу и независимость исторической родины. После войны многие репатрианты приняли решение остаться в республике.Первой жертвой среди абхазских репатриантов на войне стал Ефкан Циба, который приехал на родину из турецкого села Джгерда.По иронии судьбы Ефкан родился 14 августа. Спустя 23 года в день своего рождения он услышал новость о начале войны на исторической родине. Он прибыл в Абхазию и позже погиб во время Шромской операции, получив серьезное ранение. Циба похоронен в Турции. На его могиле надпись: "Бессмертны те, кто сложили головы за свободу".Другой представитель диаспоры Ведат Квадзба приехал в Абхазию в 1992 году из турецкого города Инегель и воевал на Восточном фронте. Погиб в 1992 году во время операции по освобождению села Куачара. Квадзба удостоен ордена Леона. Похоронен в братской могиле в Гудауте.Защищать историческую родину приехали и соотечественники из Сирии. Среди них были братья Зиуар и Заур Чичба.Зиуар приехал в Абхазию еще в 1989 году, когда страну вновь охватили конфликты на этнической основе. Он познакомился с однофамильцами, женился и остался жить на родине.Зиуар участвовал в операции по освобождению Гагры, получил серьезное ранение от пули снайпера у подножия горы Мамзыщха и скончался от полученных ранений в Гудаутском госпитале в день освобождения Гагры. После гибели Зиуара за освобождение Абхазии воевал его родной брат Заур. Он погиб после войны в результате несчастного случая. Оба брата похоронены в Абхазии. Зиуар Чичба награжден орденом Леона.Добровольцы из РоссииЗа свободу Абхазии свою жизнь отдали жители различных регионов бывшего СССР. Около ста бойцов добровольцев из России погибли на поле боя.На защиту прав абхазского народа прибыл поэт, журналист, Александр Бардодым. Молодой человек из семьи художников в 1984 году поступил в Литературный институт, обучался в составе абхазской группы, изучал абхазскую поэзию, эпос, занимался переводами, а лето проводил с однокурсниками в Абхазии. В ночь на 15 августа, у себя в комнате в Москве, уже зная, что он отправится на войну, Бардодым написал первые военные строки.Через горные перевалы 25-летний Александр попал в Гудауту. Поэт не только воевал на фронте, он успевал слать материалы в различные редакции. Его голосом в эфире радио BBC было рассказано о войне в Абхазии, его уже ставшее знаменитым фото с автоматом и ребенком на руках появилось в выпуске "Правды" в сентябре 1992 года. Поэт погиб в первый месяц войны при невыясненных обстоятельствах, он похоронен в Новом Афоне. Указом президента Абхазии Владислава Ардзинба от 1994 года Александр Бардодым награжден орденом Леона посмертно.В годы Отечественной войны народа Абхазии в боевых действиях принимали участие свыше 300 казаков из 12 казачьих войск России. Погибли более 60 казаков, восемь были удостоены звания "Герой Абхазии", пятеро из них посмертно, 17 казаков награждены орденом Леона. В августе 1992 года атаман Кубанской казачьей рады в обращении к президенту России Борису Ельцину заявил, что кубанское казачество "решительно встанет на защиту абхазского и славянского населения Абхазии". В ноябре 1992 года в Гудауте был создан казачий штаб.В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 – награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.* В соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/pamyatnye-meropriyatiya-ko-dnyu-dobrovoltsa-proshli-v-gudaute-1051997832.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/voyna-ot-pervogo-litsa-veterany-o-pervom-dne-voyny-i-dobrovoltsakh---1051988289.html

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993)