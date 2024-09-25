https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/vneshnetorgovyy-oborot-abkhazii-udvoilsya-za-pyat-let-1052378114.html
Внешнеторговый оборот Абхазии удвоился за пять лет
Внешнеторговый оборот Абхазии удвоился за пять лет
Sputnik Абхазия
Главный торговый партнер Абхазии - Россия, на нее приходится более 70% внешнеторгового оборота. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T22:44+0300
2024-09-25T22:44+0300
2024-09-25T22:44+0300
в абхазии
абхазия
новости
таможня
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289116_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4fffbfada53b26a6dc1d38ac694aecd1.jpg
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. За последние пять лет объем внешней торговли Абхазии удвоился и составил 188 миллиардов рублей, заявил на координационном совещании правоохранителей начальник ГТК Отар Хеция. По словам Хеция, республика проводит внешнеторговые операции с более чем 50 странами. Но главным ее торговым партнером остается Россия. На ее долю пришлось 137 миллиардов рублей, это 72% от общего объема внешней торговли.Глава ГТК добавил, что благодаря росту товарооборота в Абхазии растут объемы таможенных платежей, план по сборам перевыполняется ежегодно. Так, согласно плану, за 8 месяцев 2024 года в бюджет должно было поступить 2,1 миллиарда рублей таможенных платежей, но было собрано на 622 миллиона больше, уточнил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/obem-tamozhennykh-postupleniy-v-byudzhet-abkhazii-yanvar-iyun-2024-goda-1051588135.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289116_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7811a7486bbbb36c2c60d7fe37a1cb69.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, таможня
абхазия, новости, таможня
Внешнеторговый оборот Абхазии удвоился за пять лет
Главный торговый партнер Абхазии - Россия, на нее приходится более 70% внешнеторгового оборота.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. За последние пять лет объем внешней торговли Абхазии удвоился и составил 188 миллиардов рублей, заявил на координационном совещании правоохранителей начальник ГТК Отар Хеция.
"Если в 2020 году товарооборот составлял 26,5 миллиарда, то уже в 2023 году — 49 миллиардов. За период с 2020 года по сегодняшнее время объем внешней торговли составил 188 миллиардов рублей", — рассказал он.
По словам Хеция, республика проводит внешнеторговые операции с более чем 50 странами. Но главным ее торговым партнером остается Россия. На ее долю пришлось 137 миллиардов рублей, это 72% от общего объема внешней торговли.
Глава ГТК добавил, что благодаря росту товарооборота в Абхазии растут объемы таможенных платежей, план по сборам перевыполняется ежегодно.
Так, согласно плану, за 8 месяцев 2024 года в бюджет должно было поступить 2,1 миллиарда рублей таможенных платежей, но было собрано на 622 миллиона больше, уточнил он.