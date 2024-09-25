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Внешнеторговый оборот Абхазии удвоился за пять лет

Внешнеторговый оборот Абхазии удвоился за пять лет

Sputnik Абхазия

Главный торговый партнер Абхазии - Россия, на нее приходится более 70% внешнеторгового оборота. 25.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-25T22:44+0300

2024-09-25T22:44+0300

2024-09-25T22:44+0300

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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. За последние пять лет объем внешней торговли Абхазии удвоился и составил 188 миллиардов рублей, заявил на координационном совещании правоохранителей начальник ГТК Отар Хеция. По словам Хеция, республика проводит внешнеторговые операции с более чем 50 странами. Но главным ее торговым партнером остается Россия. На ее долю пришлось 137 миллиардов рублей, это 72% от общего объема внешней торговли.Глава ГТК добавил, что благодаря росту товарооборота в Абхазии растут объемы таможенных платежей, план по сборам перевыполняется ежегодно. Так, согласно плану, за 8 месяцев 2024 года в бюджет должно было поступить 2,1 миллиарда рублей таможенных платежей, но было собрано на 622 миллиона больше, уточнил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/obem-tamozhennykh-postupleniy-v-byudzhet-abkhazii-yanvar-iyun-2024-goda-1051588135.html

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