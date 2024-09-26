https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-sukhume-30-sentyabrya-1052391808.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Сухуме 30 сентября

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Сухуме 30 сентября

Sputnik Абхазия

Шествие начнется в 11:00, спустится по улице Аидгылара к мемориалу Славы, пройдет по улицам Лакоба, Леона и Гулиа. 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T15:20+0300

2024-09-26T15:20+0300

2024-09-26T15:20+0300

в абхазии

абхазия

30 сентября (день победы)

сухум

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Сухуме 30 сентября, в День Победы и независимости Абхазии. По словам директора музея Боевой Славы Мзии Бейя, в шествии примут участие ветераны, родственники погибших, старшеклассники из Сухума и Сухумского района, студенты. К акции могут присоединиться все, кто потерял родственников во время боевых действий.Шествие начнется в 11:00, спустится по улице Аидгылара к мемориалу Славы, пройдет по улицам Лакоба, Леона и Гулиа.Акция организована Госмузеем Боевой Славы и Госкомспорта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/genrepetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1052387735.html

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абхазия, 30 сентября (день победы), сухум