https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-sukhume-30-sentyabrya-1052391808.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Сухуме 30 сентября
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Сухуме 30 сентября
Sputnik Абхазия
Шествие начнется в 11:00, спустится по улице Аидгылара к мемориалу Славы, пройдет по улицам Лакоба, Леона и Гулиа. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T15:20+0300
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в абхазии
абхазия
30 сентября (день победы)
сухум
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Сухуме 30 сентября, в День Победы и независимости Абхазии. По словам директора музея Боевой Славы Мзии Бейя, в шествии примут участие ветераны, родственники погибших, старшеклассники из Сухума и Сухумского района, студенты. К акции могут присоединиться все, кто потерял родственников во время боевых действий.Шествие начнется в 11:00, спустится по улице Аидгылара к мемориалу Славы, пройдет по улицам Лакоба, Леона и Гулиа.Акция организована Госмузеем Боевой Славы и Госкомспорта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/genrepetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1052387735.html
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абхазия, 30 сентября (день победы), сухум
абхазия, 30 сентября (день победы), сухум
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Сухуме 30 сентября
Шествие начнется в 11:00, спустится по улице Аидгылара к мемориалу Славы, пройдет по улицам Лакоба, Леона и Гулиа.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Сухуме 30 сентября, в День Победы и независимости Абхазии.
По словам директора музея Боевой Славы Мзии Бейя, в шествии примут участие ветераны, родственники погибших, старшеклассники из Сухума и Сухумского района, студенты. К акции могут присоединиться все, кто потерял родственников во время боевых действий.
"Большая просьба к людям, желающим принять участие в акции, если фотографии их родственников находятся в архиве "Бессмертного полка" прибыть на Площадь Свободы в 9:00-9:30", - добавила она и пояснила, что поиск фотографий может занять время.
Шествие начнется в 11:00, спустится по улице Аидгылара к мемориалу Славы, пройдет по улицам Лакоба, Леона и Гулиа.
Акция организована Госмузеем Боевой Славы и Госкомспорта.