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Более пяти тысяч пожаров произошло в Абхазии с 2020 года

Более пяти тысяч пожаров произошло в Абхазии с 2020 года

Sputnik Абхазия

Глава спасательного ведомства принял участие в координационном совещании правоохранителей, где рассказал об итогах работы за неполные пять лет. 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T09:04+0300

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. С 2020 года в Абхазии произошло 5076 пожаров и возгораний, рассказал глава МЧС Лев Квициния на координационном совещании правоохранителей.Министр отметил, что последние пять лет были весьма насыщенными по части стихийных бедствий природного и техногенного характера, что потребовало максимальной мобилизации кадровых ресурсов министерства.По его словам, за это время спасатели:

https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/kvitsiniya-rasskazal-o-vazhnosti-gumanitarnykh-aktsiy-mchs-abkhazii-v-novykh-rossiyskikh-regionakh-1052377999.html

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