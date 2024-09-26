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Более пяти тысяч пожаров произошло в Абхазии с 2020 года
Более пяти тысяч пожаров произошло в Абхазии с 2020 года
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Глава спасательного ведомства принял участие в координационном совещании правоохранителей, где рассказал об итогах работы за неполные пять лет. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T09:04+0300
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. С 2020 года в Абхазии произошло 5076 пожаров и возгораний, рассказал глава МЧС Лев Квициния на координационном совещании правоохранителей.Министр отметил, что последние пять лет были весьма насыщенными по части стихийных бедствий природного и техногенного характера, что потребовало максимальной мобилизации кадровых ресурсов министерства.По его словам, за это время спасатели:
https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/kvitsiniya-rasskazal-o-vazhnosti-gumanitarnykh-aktsiy-mchs-abkhazii-v-novykh-rossiyskikh-regionakh-1052377999.html
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абхазия, новости, мчс абхазии
Более пяти тысяч пожаров произошло в Абхазии с 2020 года
Глава спасательного ведомства принял участие в координационном совещании правоохранителей, где рассказал об итогах работы за неполные пять лет.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik.
С 2020 года в Абхазии произошло 5076 пожаров и возгораний, рассказал
глава МЧС Лев Квициния на координационном совещании правоохранителей.
В них погибли 27 человек.
Министр отметил, что последние пять лет были весьма насыщенными по части стихийных бедствий природного и техногенного характера, что потребовало максимальной мобилизации кадровых ресурсов министерства.
По его словам, за это время спасатели:
630 раз выезжали устранять последствия стихийных бедствий;
760 раз выезжали для оказания медпомощи и транспортировки пострадавших;
704 раза выезжали на устранение последствий ДТП;
обнаружили и обезвредили 725 взрывоопасных предметов.