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МИД Абхазии прокомментировал заявления грузинского премьера на Генассамблее ООН
МИД Абхазии прокомментировал заявления грузинского премьера на Генассамблее ООН
Sputnik Абхазия
В 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли участие 133 главы государств и правительств, три вице-президента, 80 заместителей премьер-министров и 45... 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T13:22+0300
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik. МИД Абхазии обратил внимание на высказывание грузинского премьера Ираклия Кобахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале ведомства. В своей речи Кобахидзе рассказал собравшимся об "оккупации" Абхазии и Южной Осетии. Он также обратился к жителям республик, заявив, что действия Тбилиси направлены на то, чтобы народы могли вместе жить "в счастливой, единой и развитой Грузии". Ведомство в очередной раз призвало Тбилиси признать независимость Абхазии и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/zatulin-nikakogo-vozvrascheniya-abkhazii-ili-yuzhnoy-osetii-v-gruziyu-ne-proizoydet-1052363335.html
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МИД Абхазии прокомментировал заявления грузинского премьера на Генассамблее ООН
13:22 26.09.2024 (обновлено: 14:01 26.09.2024)
В 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли участие 133 главы государств и правительств, три вице-президента, 80 заместителей премьер-министров и 45 министров.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik.
МИД Абхазии обратил внимание на высказывание грузинского премьера Ираклия Кобахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября. Комментарий опубликован
в официальном Telegram-канале ведомства.
В своей речи Кобахидзе рассказал собравшимся об "оккупации" Абхазии и Южной Осетии. Он также обратился к жителям республик, заявив, что действия Тбилиси направлены на то, чтобы народы могли вместе жить "в счастливой, единой и развитой Грузии".
"В очередной раз услышали из раза в раз повторяющуюся риторику грузинского руководства с одними и теми же мифическими терминами. Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого", — говорится в комментарии МИД.
Ведомство в очередной раз призвало Тбилиси признать независимость Абхазии и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы.