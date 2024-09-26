https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/mid-abkhazii-prokommentiroval-zayavleniya-gruzinskogo-premera-na-genassamblee-oon-1052390422.html

МИД Абхазии прокомментировал заявления грузинского премьера на Генассамблее ООН

МИД Абхазии прокомментировал заявления грузинского премьера на Генассамблее ООН

Sputnik Абхазия

В 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли участие 133 главы государств и правительств, три вице-президента, 80 заместителей премьер-министров и 45... 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T13:22+0300

2024-09-26T13:22+0300

2024-09-26T14:01+0300

в абхазии

абхазия

грузия

мид абхазии

новости

оон

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039122213_0:76:1466:901_1920x0_80_0_0_569266e0f303b88aeefd5404fb32cbfa.jpg

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. МИД Абхазии обратил внимание на высказывание грузинского премьера Ираклия Кобахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале ведомства. В своей речи Кобахидзе рассказал собравшимся об "оккупации" Абхазии и Южной Осетии. Он также обратился к жителям республик, заявив, что действия Тбилиси направлены на то, чтобы народы могли вместе жить "в счастливой, единой и развитой Грузии". Ведомство в очередной раз призвало Тбилиси признать независимость Абхазии и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/zatulin-nikakogo-vozvrascheniya-abkhazii-ili-yuzhnoy-osetii-v-gruziyu-ne-proizoydet-1052363335.html

абхазия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, грузия, мид абхазии, новости, оон