Новый сезон в Абхазском театре откроется премьерой "Рок-н-ролл на скамейке"
22:27 26.09.2024 (обновлено: 22:28 26.09.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукРепетиция спектакля в абхаздраме Рок-н-ролл на скамейке
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Новый театральный сезон в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба откроется 1 октября.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый сезон в Абхазском драмтеатре откроется премьерой моноспектакля “Рок-н-ролл на скамейке” во вторник, 1 октября.
По словам режиссера Гудисы Тодуа, работа над постановкой по пьесе Михаила Хейфеца идет уже два месяца. Это история о непростых взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
"На мой взгляд, это очень актуально. Пьеса написана в 2017 году. Тема - знакомства через интернет, это очень актуально в наше время. 45-летняя девушка через интернет пытается найти свое счастье под разными никнеймами. То фантазеркой себя назовет, то интеллигенткой", - рассказал он.
Когда у главной героини не ладится со знакомствами, она решает записаться в хореографическую студию на рок-н-ролл, и там тоже пытается найти себе напарника.
Главную и единственную роль сыграет актриса Абхазского театра Гунда Ажиба. По мнению режиссера, роль ей подошла.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"
"Гунда Ажиба очень комическая, и пьеса написана в жанре комедии. Мне кажется все срослось", - подчеркнул Тодуа.
Сейчас в театре идет монтаж света, костюмы и декорации от сценографа Дианы Допуа уже готовы.
Спектакль получился пластическим. Над хореографией работала Анастасия Хотулева.