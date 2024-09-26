https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/novyy-sezon-v-abkhazskom-teatre-otkroetsya-premeroy-rok-n-roll-na-skameyke-1052397708.html

Новый сезон в Абхазском театре откроется премьерой "Рок-н-ролл на скамейке"

Новый сезон в Абхазском театре откроется премьерой "Рок-н-ролл на скамейке"

Sputnik Абхазия

Новый театральный сезон в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба откроется 1 октября. 26.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый сезон в Абхазском драмтеатре откроется премьерой моноспектакля “Рок-н-ролл на скамейке” во вторник, 1 октября. По словам режиссера Гудисы Тодуа, работа над постановкой по пьесе Михаила Хейфеца идет уже два месяца. Это история о непростых взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.Когда у главной героини не ладится со знакомствами, она решает записаться в хореографическую студию на рок-н-ролл, и там тоже пытается найти себе напарника. Главную и единственную роль сыграет актриса Абхазского театра Гунда Ажиба. По мнению режиссера, роль ей подошла. "Гунда Ажиба очень комическая, и пьеса написана в жанре комедии. Мне кажется все срослось", - подчеркнул Тодуа. Сейчас в театре идет монтаж света, костюмы и декорации от сценографа Дианы Допуа уже готовы. Спектакль получился пластическим. Над хореографией работала Анастасия Хотулева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/spektakl-lovelas-abkhazskogo-dramteatra-poluchil-spetspriz-na-festivale-tuganlyk-1051164690.html

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