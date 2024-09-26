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https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/novyy-sezon-v-abkhazskom-teatre-otkroetsya-premeroy-rok-n-roll-na-skameyke-1052397708.html
Новый сезон в Абхазском театре откроется премьерой "Рок-н-ролл на скамейке"
Новый сезон в Абхазском театре откроется премьерой "Рок-н-ролл на скамейке"
Sputnik Абхазия
Новый театральный сезон в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба откроется 1 октября. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый сезон в Абхазском драмтеатре откроется премьерой моноспектакля “Рок-н-ролл на скамейке” во вторник, 1 октября. По словам режиссера Гудисы Тодуа, работа над постановкой по пьесе Михаила Хейфеца идет уже два месяца. Это история о непростых взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.Когда у главной героини не ладится со знакомствами, она решает записаться в хореографическую студию на рок-н-ролл, и там тоже пытается найти себе напарника. Главную и единственную роль сыграет актриса Абхазского театра Гунда Ажиба. По мнению режиссера, роль ей подошла. "Гунда Ажиба очень комическая, и пьеса написана в жанре комедии. Мне кажется все срослось", - подчеркнул Тодуа. Сейчас в театре идет монтаж света, костюмы и декорации от сценографа Дианы Допуа уже готовы. Спектакль получился пластическим. Над хореографией работала Анастасия Хотулева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/spektakl-lovelas-abkhazskogo-dramteatra-poluchil-spetspriz-na-festivale-tuganlyk-1051164690.html
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абхазия, новости, культ, театр

Новый сезон в Абхазском театре откроется премьерой "Рок-н-ролл на скамейке"

22:27 26.09.2024 (обновлено: 22:28 26.09.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукРепетиция спектакля в абхаздраме Рок-н-ролл на скамейке
Репетиция спектакля в абхаздраме Рок-н-ролл на скамейке - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Новый театральный сезон в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба откроется 1 октября.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый сезон в Абхазском драмтеатре откроется премьерой моноспектакля “Рок-н-ролл на скамейке” во вторник, 1 октября.
По словам режиссера Гудисы Тодуа, работа над постановкой по пьесе Михаила Хейфеца идет уже два месяца. Это история о непростых взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
"На мой взгляд, это очень актуально. Пьеса написана в 2017 году. Тема - знакомства через интернет, это очень актуально в наше время. 45-летняя девушка через интернет пытается найти свое счастье под разными никнеймами. То фантазеркой себя назовет, то интеллигенткой", - рассказал он.
Когда у главной героини не ладится со знакомствами, она решает записаться в хореографическую студию на рок-н-ролл, и там тоже пытается найти себе напарника.
Главную и единственную роль сыграет актриса Абхазского театра Гунда Ажиба. По мнению режиссера, роль ей подошла.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

Репетиция спектакля &quot;Рок-н-ролл на скамейке&quot; - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

Репетиция спектакля &quot;Рок-н-ролл на скамейке&quot; - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

Репетиция спектакля &quot;Рок-н-ролл на скамейке&quot; - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля "Рок-н-ролл на скамейке"

"Гунда Ажиба очень комическая, и пьеса написана в жанре комедии. Мне кажется все срослось", - подчеркнул Тодуа.
Сейчас в театре идет монтаж света, костюмы и декорации от сценографа Дианы Допуа уже готовы.
Спектакль получился пластическим. Над хореографией работала Анастасия Хотулева.
Пресс-показ спектакля Ловелас - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2024
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