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Освобожден населенный пункт Украинск в ДНР
Освобожден населенный пункт Украинск в ДНР
Sputnik Абхазия
За сутки в зоне спецоперации Киев потерял более двухl тысяч солдат, следует из сводки Минобороны. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T16:30+0300
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВКП Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.Средствами ПВО обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 45 беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32263 БПЛА, 579 ЗРК, 18356 танков и других боевых бронированных машин, 1464 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15207 орудий полевой артиллерии и минометов, 26510 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-1052374388.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
Освобожден населенный пункт Украинск в ДНР
16:30 26.09.2024 (обновлено: 16:57 26.09.2024)
За сутки в зоне спецоперации Киев потерял более двухl тысяч солдат, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики", – говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВКП Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами ПВО обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 45 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32263 БПЛА, 579 ЗРК, 18356 танков и других боевых бронированных машин, 1464 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15207 орудий полевой артиллерии и минометов, 26510 единиц специальной военной автомобильной техники.