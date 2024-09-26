https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/osvobozhden-naselennyy-punkt-ukrainsk-v-dnr-1052393099.html

Освобожден населенный пункт Украинск в ДНР

Освобожден населенный пункт Украинск в ДНР

Sputnik Абхазия

За сутки в зоне спецоперации Киев потерял более двухl тысяч солдат, следует из сводки Минобороны. 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T16:30+0300

2024-09-26T16:30+0300

2024-09-26T16:57+0300

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВКП Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.Средствами ПВО обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 45 беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32263 БПЛА, 579 ЗРК, 18356 танков и других боевых бронированных машин, 1464 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15207 орудий полевой артиллерии и минометов, 26510 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-1052374388.html

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