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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 сентября
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T18:40+0300
2024-09-26T18:40+0300
2024-09-26T18:40+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. В пятницу, 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, днем по-летнему жаркая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. В пятницу, 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, днем по-летнему жаркая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.