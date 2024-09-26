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Скончался классик абхазской литературы Мушни Ласуриа
Скончался классик абхазской литературы Мушни Ласуриа
Sputnik Абхазия
Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации... 26.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Скончался классик абхазской литературы Мушни Ласуриа. 16 января этого года ему исполнилось 86 лет. Несмотря на солидный возраст, Ласуриа продолжал активную работу — исследовал национальную литературу, писал стихи, переводил Псалтырь на абхазский, руководил отделом литературы АбИГИ. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу назвал смерть Ласуриа невосполнимой потерей не только для абхазских писателей и интеллигенции, но и для всей республики.По словам Абхазоу, многие работы Мушни Ласуриа переведены на русский язык, и самые профессиональные и специалисты в области литературы дают высокую им оценку. Поэтому его плодотворные усилия в популяризации абхазской литературы, языка и народной духовной культуры никогда не будут утрачены.Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил его медалью А.С.Пушкина за перевод "Евгения Онегина" на абхазский язык.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/poet-iz-naroda-put-mushni-lasuria-k-vershinam-literatury-1049829150.html
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Скончался классик абхазской литературы Мушни Ласуриа
15:58 26.09.2024 (обновлено: 16:08 26.09.2024)
Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Скончался классик абхазской литературы Мушни Ласуриа.
16 января этого года ему исполнилось 86 лет. Несмотря на солидный возраст, Ласуриа продолжал активную работу — исследовал национальную литературу, писал стихи, переводил Псалтырь на абхазский, руководил отделом литературы АбИГИ.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу назвал смерть Ласуриа невосполнимой потерей не только для абхазских писателей и интеллигенции, но и для всей республики.
"Мушни Ласуриа сделал очень многое для нашего народа, для достижения суверенитета и во время национальной освободительной борьбы. Он был ученым, но в первую очередь он был поэтом. Он внес огромный вклад в развитие абхазской поэзии", – отметил он.
По словам Абхазоу, многие работы Мушни Ласуриа переведены на русский язык, и самые профессиональные и специалисты в области литературы дают высокую им оценку. Поэтому его плодотворные усилия в популяризации абхазской литературы, языка и народной духовной культуры никогда не будут утрачены.
Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии.
В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил его медалью А.С.Пушкина за перевод "Евгения Онегина" на абхазский язык.