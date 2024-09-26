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Задержан Ираклий Багателия
Задержан Ираклий Багателия
Sputnik Абхазия
36-летний житель Очамчырского района подозревается в том, что ударил председателя совета христианской организации "Священная митрополия Абхазии" архимандрита... 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T17:38+0300
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Ираклий Багателия, разыскивающийся по факту инцидента в АГУ, был задержан, сообщает пресс-служба МВД.Ираклий Багателия и его брат Даур были задержаны по подозрению в попытке уничтожения полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта. Дмитрий Дбар (отец Дорофей) — архимандрит, председатель совета христианской организации "Священная митрополия Абхазии", преподаватель АГУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/sud-rassmotrit-delo-o-povrezhdenii-lipy-na-lykhnashte-1046377409.html
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Задержан Ираклий Багателия
17:38 26.09.2024 (обновлено: 17:42 26.09.2024)
36-летний житель Очамчырского района подозревается в том, что ударил председателя совета христианской организации "Священная митрополия Абхазии" архимандрита Дорофея.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Ираклий Багателия, разыскивающийся по факту инцидента в АГУ, был задержан, сообщает пресс-служба МВД.
Ранее сообщалось, что ведомство проводит проверку по факту происшествия. Установлено, что 24 сентября, примерно в 11:00, в коридоре вуза Ираклий Багателия ударил архимандрита Дорофея (Дмитрия Дбар). Причиной поступка стала личная неприязнь.
Ираклий Багателия и его брат Даур были задержаны по подозрению в попытке уничтожения полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта.
Дмитрий Дбар (отец Дорофей) — архимандрит, председатель совета христианской организации "Священная митрополия Абхазии", преподаватель АГУ.