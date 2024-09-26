https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/zaderzhan-irakliy-bagateliya-1052394441.html

Задержан Ираклий Багателия

Задержан Ираклий Багателия

Sputnik Абхазия

36-летний житель Очамчырского района подозревается в том, что ударил председателя совета христианской организации "Священная митрополия Абхазии" архимандрита... 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T17:38+0300

2024-09-26T17:38+0300

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Ираклий Багателия, разыскивающийся по факту инцидента в АГУ, был задержан, сообщает пресс-служба МВД.Ираклий Багателия и его брат Даур были задержаны по подозрению в попытке уничтожения полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта. Дмитрий Дбар (отец Дорофей) — архимандрит, председатель совета христианской организации "Священная митрополия Абхазии", преподаватель АГУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/sud-rassmotrit-delo-o-povrezhdenii-lipy-na-lykhnashte-1046377409.html

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