https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/kontsert-v-chest-31-y-godovschiny-osvobozhdeniya-sukhuma-proshel-v-gosfilarmonii-1052410144.html

Концерт в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Госфилармонии

Концерт в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Госфилармонии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Государственной филармонии. 27.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Государственной филармонии. С поздравительной речью перед собравшимися выступил глава столичной администрации Беслан Эшба, который отметил что освобождение Сухума и затем всей республики открыло новую историю страны. Беслан Эшба также отметил, что разделить радостный день с сухмчанами приехал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с делегацией. "У нас с Нижним Новгородом договор о сотрудничестве уже порядка 13 лет. С учетом интенсивности нашего взаимодействия и планов, которые мы наметили на ближайший период, мы приняли решение, что можем стать городами побратимами и сегодня этот договор подписали", - сказал он. Юрий Шалабаев отметил, что подписание побратимства стало закономерным итогом дружбы между городами. Шалабаев поздравил жителей Сухума и пожелал им здоровья, развития, счастья и благополучия. После, состоялась церемония награждения работников столичной администрации благодарственными письмами и памятными монетами Апсар за многолетний, добросовестный труд, высокую ответственность, профессионализм, ежедневный труд на благо города Сухум и его жителей. После официальной части началась концертная программа - на сцену вышли представители абхазской эстрады, танцевальные и вокальные коллективы республики. Мероприятие организовано Управлением культуры администрации Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/sukhum-i-nizhniy-novgorod-stali-gorodami-pobratimami-1052401369.html

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