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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/kontsert-v-chest-31-y-godovschiny-osvobozhdeniya-sukhuma-proshel-v-gosfilarmonii-1052410144.html
Концерт в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Госфилармонии
Концерт в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Госфилармонии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Государственной филармонии. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Государственной филармонии. С поздравительной речью перед собравшимися выступил глава столичной администрации Беслан Эшба, который отметил что освобождение Сухума и затем всей республики открыло новую историю страны. Беслан Эшба также отметил, что разделить радостный день с сухмчанами приехал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с делегацией. "У нас с Нижним Новгородом договор о сотрудничестве уже порядка 13 лет. С учетом интенсивности нашего взаимодействия и планов, которые мы наметили на ближайший период, мы приняли решение, что можем стать городами побратимами и сегодня этот договор подписали", - сказал он. Юрий Шалабаев отметил, что подписание побратимства стало закономерным итогом дружбы между городами. Шалабаев поздравил жителей Сухума и пожелал им здоровья, развития, счастья и благополучия. После, состоялась церемония награждения работников столичной администрации благодарственными письмами и памятными монетами Апсар за многолетний, добросовестный труд, высокую ответственность, профессионализм, ежедневный труд на благо города Сухум и его жителей. После официальной части началась концертная программа - на сцену вышли представители абхазской эстрады, танцевальные и вокальные коллективы республики. Мероприятие организовано Управлением культуры администрации Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/sukhum-i-nizhniy-novgorod-stali-gorodami-pobratimami-1052401369.html
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абхазия, история, сухум, овна
абхазия, история, сухум, овна

Концерт в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Госфилармонии

20:00 27.09.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума прошел в Государственной филармонии.
С поздравительной речью перед собравшимися выступил глава столичной администрации Беслан Эшба, который отметил что освобождение Сухума и затем всей республики открыло новую историю страны.
"Открылась новая история для нашей страны - путь к признанию, развитию. Я думаю, что знаменательные даты нашей истории надо всегда чтить, помнить какой ценой далась эта победа. Нужно всегда с оглядкой на результаты войны принимать те или иные решения, находясь на высоких постах", - подчеркнул он.
Беслан Эшба также отметил, что разделить радостный день с сухмчанами приехал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с делегацией.
"У нас с Нижним Новгородом договор о сотрудничестве уже порядка 13 лет. С учетом интенсивности нашего взаимодействия и планов, которые мы наметили на ближайший период, мы приняли решение, что можем стать городами побратимами и сегодня этот договор подписали", - сказал он.
Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2024
В Абхазии
Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами
12:06
Юрий Шалабаев отметил, что подписание побратимства стало закономерным итогом дружбы между городами.
"Это, действительно, большая ответственность, потому что на 2025 год мы обсудили такое количество совместных мероприятий и проектов, что придется приложить усилия, чтобы их реализовать. Но зная команду Беслана Федоровича и мою команду, я знаю, что это нам под силу", - заявил он.
Шалабаев поздравил жителей Сухума и пожелал им здоровья, развития, счастья и благополучия.
После, состоялась церемония награждения работников столичной администрации благодарственными письмами и памятными монетами Апсар за многолетний, добросовестный труд, высокую ответственность, профессионализм, ежедневный труд на благо города Сухум и его жителей.
После официальной части началась концертная программа - на сцену вышли представители абхазской эстрады, танцевальные и вокальные коллективы республики. Мероприятие организовано Управлением культуры администрации Сухума.
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный вечер в честь 31-й годовщины освобождения Сухума состоялся в Государственной филармонии
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