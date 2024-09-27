https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-28-29-i-30-sentyabrya-1052410455.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28, 29 и 30 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28, 29 и 30 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать, как передний сектор южного циклона, так и антициклона с северо-запада. 27.09.2024, Sputnik Абхазия

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2024-09-27T20:12+0300

2024-09-27T20:12+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В выходные, 28, 29 и 30 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии