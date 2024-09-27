https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-28-29-i-30-sentyabrya-1052410455.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28, 29 и 30 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28, 29 и 30 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать, как передний сектор южного циклона, так и антициклона с северо-запада. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-27T20:12+0300
2024-09-27T20:12+0300
2024-09-27T20:12+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051393738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b05ee8da3558023e3f3fa52b6bb8584.jpg
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В выходные, 28, 29 и 30 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051393738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4839476e0eb75428687938bd55b48726.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28, 29 и 30 сентября
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать, как передний сектор южного циклона, так и антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В выходные, 28, 29 и 30 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.