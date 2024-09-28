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Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и Китае
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и Китае
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. XXII Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и в Китае с 26 октября по 10 ноября. 28.09.2024, Sputnik Абхазия
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культура
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фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. XXII Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и в Китае с 26 октября по 10 ноября. Первый концерт пройдет 26 октября в Благовещенске на сцене Амурской областной филармонии. 7 ноября Хибла Герзмава выступит с джаз-бэндом под управлением Сергея Макеева на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. Фестиваль закроется концертом лауреатов конкурса Хиблы Герзмава в Якутске 10 ноября. Сама оперная дива даст три концерта в Китае — 2, 3 и 5 ноября.Абхазская часть фестиваля проходила с 15 июля по 19 августа. Всего в республике прошло пять концертов. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России,
https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/zavershilas-abkhazskaya-chast-festivalya-khibla-gerzmava-priglashaet-1052044092.html
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абхазия, культура, музыка, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
абхазия, культура, музыка, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и Китае
18:40 28.09.2024 (обновлено: 18:41 28.09.2024) СУХУМ, 28 сен - Sputnik.
XXII Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится
концертами на Дальнем Востоке и в Китае с 26 октября по 10 ноября.
Первый концерт пройдет 26 октября в Благовещенске на сцене Амурской областной филармонии.
7 ноября Хибла Герзмава выступит с джаз-бэндом под управлением Сергея Макеева на сцене Хабаровского краевого музыкального театра.
Фестиваль закроется концертом лауреатов конкурса Хиблы Герзмава в Якутске 10 ноября.
Сама оперная дива даст три концерта в Китае — 2, 3 и 5 ноября.
Абхазская часть фестиваля проходила с 15 июля по 19 августа. Всего в республике прошло пять концертов. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России,