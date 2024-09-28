https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-prodolzhitsya-kontsertami-na-dalnem-vostoke-i-kitae-1052414841.html

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и Китае

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и Китае

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. XXII Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и в Китае с 26 октября по 10 ноября. 28.09.2024, Sputnik Абхазия

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фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. XXII Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжится концертами на Дальнем Востоке и в Китае с 26 октября по 10 ноября. Первый концерт пройдет 26 октября в Благовещенске на сцене Амурской областной филармонии. 7 ноября Хибла Герзмава выступит с джаз-бэндом под управлением Сергея Макеева на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. Фестиваль закроется концертом лауреатов конкурса Хиблы Герзмава в Якутске 10 ноября. Сама оперная дива даст три концерта в Китае — 2, 3 и 5 ноября.Абхазская часть фестиваля проходила с 15 июля по 19 августа. Всего в республике прошло пять концертов. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России,

https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/zavershilas-abkhazskaya-chast-festivalya-khibla-gerzmava-priglashaet-1052044092.html

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абхазия, культура, музыка, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."