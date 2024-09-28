https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/glava-gudautskogo-rayona-rasskazal-na-chto-napravili-profitsit-byudzhetnykh-sredstv-1052413124.html
Глава Гудаутского района рассказал, на что направили профицит бюджетных средств
Глава Гудаутского района рассказал, на что направили профицит бюджетных средств
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Более 43 миллионов рублей профицитных денег, поступивших в бюджет Гудаутского района в 2023 году, были направлены на нужды района... 28.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-28T13:28+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Более 43 миллионов рублей профицитных денег, поступивших в бюджет Гудаутского района в 2023 году, были направлены на нужды района, заявил в эфире радио Sputnik глава администрации Валерий Авидзба. Всем селам Гудаутского района из профицитных денег выделено по 500 тысяч рублей дополнительно к их основному бюджету. Дурипшу и Лыхны — по 800 тысяч рублей, так как там ежегодно проводятся скачки и Праздник урожая на Лыхнаште.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/glavnyy-chetverg-avidzba-o-podgotovke-gudautskogo-rayona-k-zime-i-itogakh-tursezona--1052388312.html
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гудаутский район, абхазия, экономика
гудаутский район, абхазия, экономика
Глава Гудаутского района рассказал, на что направили профицит бюджетных средств
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Более 43 миллионов рублей профицитных денег, поступивших в бюджет Гудаутского района в 2023 году, были направлены на нужды района, заявил в эфире радио Sputnik глава администрации Валерий Авидзба.
"Районному отделу образования выделено три миллиона рублей, администрации района — 5,5 миллиона рублей, на различные ремонтные работы — более шести миллионов рублей, на установку лежачих полицейских на центральных улицах города — один миллион рублей, на укладку асфальта на улице Героев — более трех миллионов, на питание Гудаутской больнице пять миллионов рублей, на приобретение контейнеров для погрузочных машин — семь миллионов рублей и так далее”, — объяснил Авидзба.
Всем селам Гудаутского района из профицитных денег выделено по 500 тысяч рублей дополнительно к их основному бюджету.
Дурипшу и Лыхны — по 800 тысяч рублей, так как там ежегодно проводятся скачки и Праздник урожая на Лыхнаште.