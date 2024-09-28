https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/glava-gudautskogo-rayona-rasskazal-na-chto-napravili-profitsit-byudzhetnykh-sredstv-1052413124.html

Глава Гудаутского района рассказал, на что направили профицит бюджетных средств

Глава Гудаутского района рассказал, на что направили профицит бюджетных средств

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Более 43 миллионов рублей профицитных денег, поступивших в бюджет Гудаутского района в 2023 году, были направлены на нужды района... 28.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-28T13:28+0300

2024-09-28T13:28+0300

2024-09-28T13:28+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

экономика

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Более 43 миллионов рублей профицитных денег, поступивших в бюджет Гудаутского района в 2023 году, были направлены на нужды района, заявил в эфире радио Sputnik глава администрации Валерий Авидзба. Всем селам Гудаутского района из профицитных денег выделено по 500 тысяч рублей дополнительно к их основному бюджету. Дурипшу и Лыхны — по 800 тысяч рублей, так как там ежегодно проводятся скачки и Праздник урожая на Лыхнаште.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/glavnyy-chetverg-avidzba-o-podgotovke-gudautskogo-rayona-k-zime-i-itogakh-tursezona--1052388312.html

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гудаутский район, абхазия, экономика