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Четыре человека пострадали в аварии по дороге на Рицу
Четыре человека пострадали в аварии по дороге на Рицу
Sputnik Абхазия
Через Бзыбское ущелье идет дорога к озеру Рица - самой популярной достопримечательности Абхазии. 29.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-29T14:40+0300
2024-09-29T14:40+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Четыре человека пострадали в ДТП в Бзыбском ущелье 29 сентября, сообщил Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба. Два автомобиля столкнулись на 17-м километре дороги к озеру Рица примерно в 14:00. На месте работает следственная группа, добавил Гицба. Причины аварии выясняются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240922/shest-chelovek-postradali-v-avarii-na-obezdnoy-v-gagre-1052339807.html
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абхазия, дтп, новости
Четыре человека пострадали в аварии по дороге на Рицу
Через Бзыбское ущелье идет дорога к озеру Рица - самой популярной достопримечательности Абхазии.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Четыре человека пострадали в ДТП в Бзыбском ущелье 29 сентября, сообщил Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.
Два автомобиля столкнулись на 17-м километре дороги к озеру Рица примерно в 14:00.
Пострадавших доставили в больницу. Двоих из них выписали после оказания первой помощи.
На месте работает следственная группа, добавил Гицба. Причины аварии выясняются.