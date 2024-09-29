https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/chetyre-cheloveka-postradali-v-avarii-v-bzybskom-uschele-1052416411.html

Четыре человека пострадали в аварии по дороге на Рицу

Четыре человека пострадали в аварии по дороге на Рицу

Sputnik Абхазия

Через Бзыбское ущелье идет дорога к озеру Рица - самой популярной достопримечательности Абхазии. 29.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-29T14:40+0300

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Четыре человека пострадали в ДТП в Бзыбском ущелье 29 сентября, сообщил Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба. Два автомобиля столкнулись на 17-м километре дороги к озеру Рица примерно в 14:00. На месте работает следственная группа, добавил Гицба. Причины аварии выясняются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240922/shest-chelovek-postradali-v-avarii-na-obezdnoy-v-gagre-1052339807.html

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