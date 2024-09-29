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Культурная афиша Абхазии: "Дружба без границ", спектакли и органные концерты
Культурная афиша Абхазии: "Дружба без границ", спектакли и органные концерты
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Афиша культурных событий в Абхазии с 30 сентября по 6 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 29.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-29T20:52+0300
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Sputnik Абхазская госфилармония2 октября в 19:00 – гала-концерт Х международного фестиваля вокалистов "Дружба без границ" с участием звезд эстрады республик Северного Кавказа и Южной Осетии. Абхазский драмтеатр1 и 2 октября в 19:00 – моноспектакль Гудисы Тодуа "Rock-n-roll на скамейке". Главную и единственную роль исполняет Гунда Ажиба. Пицундский храм 1, 4 и 6 октября в 17:00 – концерт органной музыки Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. РУСДРАМ1 октября в 19:00 – постановка "Оскар". Комедия положений, самая успешная пьеса Клода Манье. Имеет ошеломительный успех, переведена на огромное количество языков.3 и 4 октября в 19:00 – поклонники театра посмотрят постановку "Все мои сыновья" по произведению Артура Миллера.6 октября в 15:00 – спектакль "Приключения Буратино", всеми любимая детская сказка. SKLADС 30 сентября по 11 октября с 12:00 по 20:00 - персональная выставка Лилит Матевосян "Даже самшит не помнит". Этот проект посвящен фольклору и истории автохтонных народов северо-западного Кавказа. Изучая их, художница фокусируется на истории колхидского самшита.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/novyy-sezon-v-abkhazskom-teatre-otkroetsya-premeroy-rok-n-roll-na-skameyke-1052397708.html
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абхазия, новости, культура, театр
Культурная афиша Абхазии: "Дружба без границ", спектакли и органные концерты
20:52 29.09.2024 (обновлено: 20:57 29.09.2024)
Афиша культурных событий в Абхазии с 30 сентября по 6 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
2 октября в 19:00 – гала-концерт Х международного фестиваля вокалистов "Дружба без границ" с участием звезд эстрады республик Северного Кавказа и Южной Осетии.
1 и 2 октября в 19:00 – моноспектакль Гудисы Тодуа "Rock-n-roll на скамейке". Главную и единственную роль исполняет Гунда Ажиба.
1, 4 и 6 октября в 17:00 – концерт органной музыки Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
1 октября в 19:00 – постановка "Оскар". Комедия положений, самая успешная пьеса Клода Манье. Имеет ошеломительный успех, переведена на огромное количество языков.
3 и 4 октября в 19:00 – поклонники театра посмотрят постановку "Все мои сыновья" по произведению Артура Миллера.
6 октября в 15:00 – спектакль "Приключения Буратино", всеми любимая детская сказка.
С 30 сентября по 11 октября с 12:00 по 20:00 - персональная выставка Лилит Матевосян "Даже самшит не помнит". Этот проект посвящен фольклору и истории автохтонных народов северо-западного Кавказа. Изучая их, художница фокусируется на истории колхидского самшита.