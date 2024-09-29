https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/kulturnaya-afisha-abkhazii-druzhba-bez-granits-spektakli-i-organnye-kontserty-1052422540.html

Культурная афиша Абхазии: "Дружба без границ", спектакли и органные концерты

Культурная афиша Абхазии: "Дружба без границ", спектакли и органные концерты

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 30 сентября по 6 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 29.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-29T20:52+0300

2024-09-29T20:52+0300

2024-09-29T20:57+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

театр

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045356549_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ba1bc2b9772b5a4988e4521ff57b9eb9.jpg

Sputnik Абхазская госфилармония2 октября в 19:00 – гала-концерт Х международного фестиваля вокалистов "Дружба без границ" с участием звезд эстрады республик Северного Кавказа и Южной Осетии. Абхазский драмтеатр1 и 2 октября в 19:00 – моноспектакль Гудисы Тодуа "Rock-n-roll на скамейке". Главную и единственную роль исполняет Гунда Ажиба. Пицундский храм 1, 4 и 6 октября в 17:00 – концерт органной музыки Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. РУСДРАМ1 октября в 19:00 – постановка "Оскар". Комедия положений, самая успешная пьеса Клода Манье. Имеет ошеломительный успех, переведена на огромное количество языков.3 и 4 октября в 19:00 – поклонники театра посмотрят постановку "Все мои сыновья" по произведению Артура Миллера.6 октября в 15:00 – спектакль "Приключения Буратино", всеми любимая детская сказка. SKLADС 30 сентября по 11 октября с 12:00 по 20:00 - персональная выставка Лилит Матевосян "Даже самшит не помнит". Этот проект посвящен фольклору и истории автохтонных народов северо-западного Кавказа. Изучая их, художница фокусируется на истории колхидского самшита.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/novyy-sezon-v-abkhazskom-teatre-otkroetsya-premeroy-rok-n-roll-na-skameyke-1052397708.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культура, театр