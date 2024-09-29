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Квициния оценил ситуацию с пожаром в Галском районе
Квициния оценил ситуацию с пожаром в Галском районе
Sputnik Абхазия
Из-за угрозы распространения пламени на жилые дома в районе объявлена пожарная тревога. 29.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-29T23:44+0300
2024-09-29T23:44+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Напряженной назвал ситуацию с пожаром в Галском районе глава МЧС Абхазии Лев Квициния. По словам Квициния, в тушении пожара на этот час задействовано пять единиц техники. Ожидается прибытие еще четырех единиц, принадлежащих ИнгурГЭС. Помочь вызвались и местные жители, которые ведут наблюдение за распространением пламени и тушат его. Сейчас оценить площадь возгорания невозможно, добавил Квициния. Если ветер не утихнет, оно перекинется на жилые дома.Глава Галского района Константин Пилия добавил, что жителей села Магуиджра (ранее Махунджиа, прим.) возможно придется эвакуировать. Он призвал жителей района быть бдительными. В случае отключения электроэнергии переживать не стоит — это делают, чтобы не допустить замыкания.Тушить пожар помогают ткуарчалские и очамчырские пожарные, а также пожарные с ИнгурГЭС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/pozharnaya-trevoga-obyavlena-v-galskom-rayone-1052422837.html
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абхазия, новости, галский район, пожар, мчс абхазии
абхазия, новости, галский район, пожар, мчс абхазии
Квициния оценил ситуацию с пожаром в Галском районе
Из-за угрозы распространения пламени на жилые дома в районе объявлена пожарная тревога.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Напряженной назвал ситуацию с пожаром в Галском районе глава МЧС Абхазии Лев Квициния.
"Из-за верхового ветра огонь быстро распространяется. Есть угроза населению", — отметил он.
По словам Квициния, в тушении пожара на этот час задействовано пять единиц техники. Ожидается прибытие еще четырех единиц, принадлежащих ИнгурГЭС.
Помочь вызвались и местные жители, которые ведут наблюдение за распространением пламени и тушат его.
Сейчас оценить площадь возгорания невозможно, добавил Квициния. Если ветер не утихнет, оно перекинется на жилые дома.
Глава Галского района Константин Пилия добавил, что жителей села Магуиджра (ранее Махунджиа, прим.) возможно придется эвакуировать. Он призвал жителей района быть бдительными. В случае отключения электроэнергии переживать не стоит — это делают, чтобы не допустить замыкания.
Тушить пожар помогают ткуарчалские и очамчырские пожарные, а также пожарные с ИнгурГЭС.