https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/pozharnaya-trevoga-obyavlena-v-galskom-rayone-1052422837.html
Пожарная тревога объявлена в Галском районе
Пожарная тревога объявлена в Галском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Пожарная тревога объявлена в Галском районе, сообщает "ГалМедиа". 29.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Пожарная тревога объявлена в Галском районе, сообщает "ГалМедиа". Самый крупный очаг находится в поселке Магуиджра (ранее Махунджиа, прим.) южнее Гала. Сейчас там работают пожарные. Есть очаги и в самом городе — на улицах Московской и Сахарова. В ликвидации возгораний ПСЧ Гала помогают пожарный отряд ИнгурГЭС и Ткуарчала, спасатели из Очамчыры находятся в пути. Администрация района и руководство МЧС просят мужчин выйти на улицы и наблюдать за происходящим, в случае необходимости, оперативно оказать помощь пожарным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/silnyy-veter-prichinil-uscherb-v-galskom-rayone-1052421516.html
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Пожарная тревога объявлена в Галском районе
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Пожарная тревога объявлена в Галском районе, сообщает "ГалМедиа".
Локальные возгорания, возникшие после сжигания сухостоя, сильно распространились из-за сильного ветра. Существует угроза жилым домам.
Самый крупный очаг находится в поселке Магуиджра (ранее Махунджиа, прим.) южнее Гала. Сейчас там работают пожарные. Есть очаги и в самом городе — на улицах Московской и Сахарова.
В ликвидации возгораний ПСЧ Гала помогают пожарный отряд ИнгурГЭС и Ткуарчала, спасатели из Очамчыры находятся в пути.
Администрация района и руководство МЧС просят мужчин выйти на улицы и наблюдать за происходящим, в случае необходимости, оперативно оказать помощь пожарным.