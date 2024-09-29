https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/pozharnaya-trevoga-obyavlena-v-galskom-rayone-1052422837.html

Пожарная тревога объявлена в Галском районе

Пожарная тревога объявлена в Галском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Пожарная тревога объявлена в Галском районе, сообщает "ГалМедиа". 29.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Пожарная тревога объявлена в Галском районе, сообщает "ГалМедиа". Самый крупный очаг находится в поселке Магуиджра (ранее Махунджиа, прим.) южнее Гала. Сейчас там работают пожарные. Есть очаги и в самом городе — на улицах Московской и Сахарова. В ликвидации возгораний ПСЧ Гала помогают пожарный отряд ИнгурГЭС и Ткуарчала, спасатели из Очамчыры находятся в пути. Администрация района и руководство МЧС просят мужчин выйти на улицы и наблюдать за происходящим, в случае необходимости, оперативно оказать помощь пожарным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/silnyy-veter-prichinil-uscherb-v-galskom-rayone-1052421516.html

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