https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/rossiyskie-voyska-osvobodili-makeevku-v-lnr-1052416058.html
Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек, следует из сводки Минобороны России. 29.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-29T13:32+0300
2024-09-29T13:32+0300
2024-09-29T13:32+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32503 БПЛА, 579 ЗРК, 18454 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26695 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-kinzhalom-po-aerodromnoy-infrastrukture-vsu-1052413496.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
Потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32503 БПЛА, 579 ЗРК, 18454 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26695 единиц специальной военной автомобильной техники.