https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/kvitsiniya-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-pozhara-v-galskom-rayone-1052427511.html

Квициния назвал возможную причину пожара в Галском районе

Квициния назвал возможную причину пожара в Галском районе

Sputnik Абхазия

Пожар в окрестностях Гала вспыхнул вечером 29 сентября. Из-за сильного верхового ветра пламя быстро распространялось, существовала опасность для населения. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T13:41+0300

2024-09-30T13:41+0300

2024-09-30T13:41+0300

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Причиной пожара в Галском районе мог стать поджог сухостоя, считает глава МЧС Абхазии Лев Квициния. Пожар уничтожил большое количество деревьев и гектары цитрусовых плантаций, но пока определить точные масштабы ущерба невозможно. Для этого создадут специальную комиссию. Квициния также подчеркнул, что жители района оперативно встали на защиту своих домов и оказали большую помощь властям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/spasateli-ne-dopustili-rasprostraneniya-ognya-v-gal-1052423753.html

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