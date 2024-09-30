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Квициния назвал возможную причину пожара в Галском районе
Квициния назвал возможную причину пожара в Галском районе
Sputnik Абхазия
Пожар в окрестностях Гала вспыхнул вечером 29 сентября. Из-за сильного верхового ветра пламя быстро распространялось, существовала опасность для населения. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T13:41+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Причиной пожара в Галском районе мог стать поджог сухостоя, считает глава МЧС Абхазии Лев Квициния. Пожар уничтожил большое количество деревьев и гектары цитрусовых плантаций, но пока определить точные масштабы ущерба невозможно. Для этого создадут специальную комиссию. Квициния также подчеркнул, что жители района оперативно встали на защиту своих домов и оказали большую помощь властям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/spasateli-ne-dopustili-rasprostraneniya-ognya-v-gal-1052423753.html
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Квициния назвал возможную причину пожара в Галском районе
Пожар в окрестностях Гала вспыхнул вечером 29 сентября. Из-за сильного верхового ветра пламя быстро распространялось, существовала опасность для населения.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Причиной пожара в Галском районе мог стать поджог сухостоя, считает глава МЧС Абхазии Лев Квициния.
"Причина может быть только одна — поджог. Видимо, крестьяне занимались уборкой территории, и начался сильный ветер. В таких условиях пламя быстро распространяется, и контролировать его очень сложно", — сказал он корреспонденту Sputnik.
Пожар уничтожил большое количество деревьев и гектары цитрусовых плантаций, но пока определить точные масштабы ущерба невозможно. Для этого создадут специальную комиссию.
Квициния также подчеркнул, что жители района оперативно встали на защиту своих домов и оказали большую помощь властям.