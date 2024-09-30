https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/spasateli-ne-dopustili-rasprostraneniya-ognya-v-gal-1052423753.html

Спасатели не допустили распространения огня в Гал

Спасатели не допустили распространения огня в Гал

Sputnik Абхазия

Пожар в окрестностях Гала вспыхнул вечером 29 сентября. Из-за сильного верхового ветра пламя быстро распространялось, существовала опасность для населения. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T08:37+0300

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Усилиями МЧС, пожарных расчетов Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов и группы пожарных ИнгурГЭС удалось не допустить распространения огня в город, рассказал Sputnik замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба. По его словам, основные очаги были расположены выше Гала в районе цитрусовой плантации поселка Магуиджра. В связи с сильным ветром огонь стал распространяться по верху деревьев. В ночь на 30 сентября было проведено заседание оперативного штаба, на которое прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Работу штаба возглавил глава района Константин Пилия. Штаб занимался координацией работы экипажей МЧС, жителей района и всех городских служб. Наиболее опасные участки были в населенном пункте Магуиджара, куда выезжала рабочая группа во главе с Квициния и Пилия. "В настоящее время опасность не ликвидирована так как остались очаги возгорания в труднодоступных для пожарных расчетов местах", - проинформировал Адлейба. По его словам спасатели опасаются, что ветер может раздуть пламя вновь, поэтому дежурят на местах.Адлейба добавил, что по итогу было принято решение не эвакуировать местных жителей - пожарные справлялись с огнем и не допускали его к домам. В результате пожара сильно пострадали цитрусовые предприятия в селе Магуиджра, сгорели мандариновые плантации на большой площади.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/kvitsiniya-otsenil-situatsiyu-s-pozharom-v-galskom-rayone-1052423018.html

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