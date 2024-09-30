https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/pamyat-pogibshikh-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-pochtili-v-sukhume-1052424368.html

Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

Sputnik Абхазия

День Победы и Независимости отмечают в Абхазии 30 сентября. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T10:22+0300

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2024-09-30T10:22+0300

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В День Победы в Отечественной войне народа Абхазии у мемориала Славы в Сухуме началась церемония возложения цветов. В памятном мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, глава МИД Сергей Шамба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России Михаил Шургалин, посол Южной Осетии Олег Боциев, представители министерств и ведомств республики, депутаты, ветераны войны, добровольцы, общественность. День Победы и Независимости ежегодно отмечается в Абхазии 30 сентября. В этот день бойцы абхазской армии вышли к границе на реке Ингур, преследуя отступающего противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/prazdnichnye-meropriyatiya-ko-dnyu-pobedy--30-sentyabrya-1052411693.html

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