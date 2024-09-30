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Праздничный концерт ко Дню Победы прошел в Госфилармонии
Праздничный концерт ко Дню Победы прошел в Госфилармонии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничный концерт ко Дню Победы и Независимости начался в Госфилармонии имени Раждена Гумба. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T18:49+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничный концерт ко Дню Победы и Независимости начался в Госфилармонии имени Раждена Гумба.Его посетили ветераны войны, в том числе добровольцы, жители и гости столицы.С приветственным адресом перед собравшимися от имени главы государства выступил вице-президент Бадра Гунба. Он отметил, что подвиг сыновей и дочерей Абхазии, а также добровольцев с Северного Кавказа, Юга России и зарубежной диаспоры, всегда останется в народной памяти и будет передаваться из поколения в поколение.После официальной части началась концертная программа, в которой приняли участие ансамбль долгожителей "Нартаа", Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца, ансамбль из России "Бабкины внуки", госансамбль песни и танца из Южной Осетии "Симд". Со сцены Госфилармонии прозвучали военные и патриотические песни в исполнении Людмилы Гумба, Анатолия Алтейба, Ильды Кучуберия, Тимура Тания, Хатуны Тарба и других исполнителей. Концерт организован министерством культуры Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-dnem-pobedy-1052425087.html
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абхазия, новости, сухум, 30 сентября (день победы), день победы и независимости абхазии, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, сухум, 30 сентября (день победы), день победы и независимости абхазии, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничный концерт ко Дню Победы и Независимости начался в Госфилармонии имени Раждена Гумба.
Его посетили ветераны войны, в том числе добровольцы, жители и гости столицы.
С приветственным адресом перед собравшимися от имени главы государства выступил вице-президент Бадра Гунба.
Он отметил, что подвиг сыновей и дочерей Абхазии, а также добровольцев с Северного Кавказа, Юга России и зарубежной диаспоры, всегда останется в народной памяти и будет передаваться из поколения в поколение.
"Сегодня, спустя 31 год после окончания войны, по-прежнему актуальны задачи построения и укрепления государственности. В этом вопросе мы должны опираться на волю абхазского народа и поддержку нашего главного друга и союзника, Российской Федерации", — в частности говорится в тексте.
После официальной части началась концертная программа, в которой приняли участие ансамбль долгожителей "Нартаа", Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца, ансамбль из России "Бабкины внуки", госансамбль песни и танца из Южной Осетии "Симд".
Со сцены Госфилармонии прозвучали военные и патриотические песни в исполнении Людмилы Гумба, Анатолия Алтейба, Ильды Кучуберия, Тимура Тания, Хатуны Тарба и других исполнителей.
Концерт организован министерством культуры Абхазии.