https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-dnem-pobedy-1052425087.html
Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы
Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы
Sputnik Абхазия
Один из главных государственных праздников, День Победы и Независимости, ежегодно отмечается в Абхазии 30 сентября. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T12:10+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Владимир Путин поздравил Аслана Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости, сообщает пресс-служба главы государства. Российский президент отметил, что отношения между странами успешно развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Путин пожелал Бжания крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики — мира и благополучия.С праздником президента Абхазии также поздравили коллеги из Южной Осетии и Никарагуа. Алан Гаглоев отметил, что на протяжении многих лет абхазский народ проявлял исключительное мужество и героизм, стремясь к обретению независимости."Тысячи славных сынов и дочерей отдали свои жизни ради того, чтобы нынешнее поколение жителей Вашей страны могло жить в свободе и процветании", — говорится в тексте.Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Мурильо также отметили важность этой даты. "Из нашей благословенной и свободной Никарагуа мы присоединяемся к празднованию 31-й годовщины Дня Победы и Независимости абхазского Народа, отмечая его героизм и мужество в борьбе за самоопределение и национальный суверенитет", — сообщается в телеграмме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/pamyat-pogibshikh-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-pochtili-v-sukhume-1052424368.html
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абхазия, новости, день победы и независимости абхазии, никарагуа, россия, аслан бжания, владимир путин, южная осетия
Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы
Один из главных государственных праздников, День Победы и Независимости, ежегодно отмечается в Абхазии 30 сентября.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik.
Владимир Путин поздравил Аслана Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости, сообщает
пресс-служба главы государства.
Российский президент отметил, что отношения между странами успешно развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.
"Россия продолжит оказывать активное содействие властям и народу Абхазии в решении задач государственного развития", — говорится в поздравительной телеграмме.
Путин пожелал Бжания крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики — мира и благополучия.
С праздником президента Абхазии также поздравили коллеги из Южной Осетии и Никарагуа.
Алан Гаглоев отметил, что на протяжении многих лет абхазский народ проявлял исключительное мужество и героизм, стремясь к обретению независимости.
"Тысячи славных сынов и дочерей отдали свои жизни ради того, чтобы нынешнее поколение жителей Вашей страны могло жить в свободе и процветании", — говорится в тексте.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Мурильо также отметили важность этой даты.
"Из нашей благословенной и свободной Никарагуа мы присоединяемся к празднованию 31-й годовщины Дня Победы и Независимости абхазского Народа, отмечая его героизм и мужество в борьбе за самоопределение и национальный суверенитет", — сообщается в телеграмме.