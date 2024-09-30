https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-dnem-pobedy-1052425087.html

Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы

Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы

Sputnik Абхазия

Один из главных государственных праздников, День Победы и Независимости, ежегодно отмечается в Абхазии 30 сентября. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T12:10+0300

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Владимир Путин поздравил Аслана Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости, сообщает пресс-служба главы государства. Российский президент отметил, что отношения между странами успешно развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Путин пожелал Бжания крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики — мира и благополучия.С праздником президента Абхазии также поздравили коллеги из Южной Осетии и Никарагуа. Алан Гаглоев отметил, что на протяжении многих лет абхазский народ проявлял исключительное мужество и героизм, стремясь к обретению независимости."Тысячи славных сынов и дочерей отдали свои жизни ради того, чтобы нынешнее поколение жителей Вашей страны могло жить в свободе и процветании", — говорится в тексте.Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Мурильо также отметили важность этой даты. "Из нашей благословенной и свободной Никарагуа мы присоединяемся к празднованию 31-й годовщины Дня Победы и Независимости абхазского Народа, отмечая его героизм и мужество в борьбе за самоопределение и национальный суверенитет", — сообщается в телеграмме.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-shla-k-nezavisimosti-1052069502.html

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