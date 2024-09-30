https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-1-oktyabrya-1052427724.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 октября

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного давления. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T16:10+0300

2024-09-30T16:10+0300

2024-09-30T16:10+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Во вторник, 1 октября, в Абхазии ожидается беременная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Со второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности, грозаАтмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

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абхазия, погода в абхазии