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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 октября
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного давления. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T16:10+0300
2024-09-30T16:10+0300
2024-09-30T16:10+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Во вторник, 1 октября, в Абхазии ожидается беременная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Со второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности, грозаАтмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного давления.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Во вторник, 1 октября, в Абхазии ожидается беременная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Со второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности, гроза
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.