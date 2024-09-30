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Российские войска освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск в зоне спецоперации за сутки составили до 1895 человек, следует из сводки Минобороны России. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T16:27+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, сообщает российское Министерство обороны.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32527 БПЛА, 579 ЗРК, 18460 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15400 орудий полевой артиллерии и минометов, 26741 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/rossiyskie-voyska-osvobodili-makeevku-v-lnr-1052416058.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
Потери украинских войск в зоне спецоперации за сутки составили до 1895 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik.
Освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, сообщает
российское Министерство обороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах.
Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32527 БПЛА, 579 ЗРК, 18460 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15400 орудий полевой артиллерии и минометов, 26741 единица специальной военной автомобильной техники.