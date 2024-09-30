https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/vystavka-iskry-pobedy-otkrylas-v-gudautskom-muzee-imeni-sergeya-dbar-1052428585.html

Выставка "Искры победы" открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар

Выставка "Искры победы" открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар

Sputnik Абхазия

Экспозиция выставки "Искры Победы" состоит из 156 фотографий и карикатур художников на тему Отечественной войны народы Абхазии. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T15:46+0300

2024-09-30T15:46+0300

2024-09-30T15:46+0300

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ГУДАУТА, 30 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Выставка "Искры победы", посвященная Дню Победы и Независимости, открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар в понедельник, 30 сентября. Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, в зале 156 экспонатов. В их числе снимки первого президента Владислава Ардзинба, которые никогда раньше не выставлялись, и бойцов абхазской армии. Есть фото, посвященные национально-освободительной борьбе. Их авторы - Марина Барциц и Виталий Кецба. Кроме того, организаторы решили разбавить экспозицию картинами детей из вспомогательной школы. Начинающие художники передали музею пейзажи, натюрморты, портреты. Выставка "Искры победы" продлится до конца октября. Гугуца Джикирба напомнила посетителям, что 14 мая 2025 года первому президенту республики Владиславу Ардзинба исполнилось бы 80 лет. К этой знаменательной дате готовится большая праздничная программа, в некоторых мероприятиях примут участие дети, названные в честь Ардзинба. Сейчас в списке уже более ста человек. Директор музея уточнила, что поиски продолжаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/pamyat-pogibshikh-zaschitnikov-abkhazii-pochtili-v-gudaute---1052426970.html

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абхазия, новости, гудаута, отечественная война народа абхазии (1992-1993), 30 сентября (день победы), день победы и независимости абхазии