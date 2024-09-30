https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/pamyat-pogibshikh-zaschitnikov-abkhazii-pochtili-v-gudaute---1052426970.html

Память погибших защитников Абхазии почтили в Гудауте

Память погибших защитников Абхазии почтили в Гудауте

Sputnik Абхазия

День Победы и Независимости отмечают в Абхазии ежегодно 30 сентября. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T13:13+0300

2024-09-30T13:13+0300

2024-09-30T13:13+0300

в абхазии

абхазия

сухум

30 сентября (день победы)

день победы и независимости абхазии

гудаута

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ГУДАУТА, 30 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Память героев, павших в Отечественной войне народа Абхазии, почтили в Гудауте.В День Победы и Независимости, который ежегодно отмечается 30 сентября, в центре города прошла церемония возложения цветов к мемориалу в честь погибших защитников Абхазии. В ней участвовали руководство района, делегация из Ярославского района Ярославской области, который с Гудаутой связывают побратимские отношения, ветераны войны, матери погибших бойцов и их родственники, сотрудники государственных учреждений, общественность. "Пусть свобода, мир и независимость, которыми мы обладаем сегодня, останутся с нами навсегда. Для сохранения этого нам нужны единство, дружба и взаимная любовь", - сказала на праздничном митинге руководитель гудаутского отделения Комитета матерей погибших воинов Эмма Ермолова. Главный военный комиссар Гудаутского района Замир Чкок подчеркнул, что для достижения победы было приложено много усилий, и свою доблесть в те трагические дни, в первую очередь, проявили матери павших бойцов. Глава администрации Гудаутского района, кавалер медали "За отвагу" Валерий Авидзба в своей поздравительной речи отметил, что сегодняшняя дата в календаре - день одновременно и радостный, и печальный. "Сегодня мы живы благодаря тем, кого уже нет с нами рядом. Они не умерли, так как герои не погибают. То, ради чего они сложили свои головы – свобода и независимость Абхазии, это то, что мы получили благодаря их жертве", - сказал он. Глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников поздравил от имени своих соотечественников весь народ Абхазии. "Да, это праздник со слезами на глазах. Не все вернулись с поля брани, но такова жизнь. Сегодня, слава Богу, есть мирное, светлое, теплое абхазское солнце, которое дает радость жизни вам, а нам дает возможность приезжать сюда в гости", - добавил он. Золотников отметил, что сегодня в России сложилась непростая ситуация в связи со специальной военной операцией и обстановкой в Курской области. Но благодаря единению абхазского и русского народов, в том числе в рядах интернациональной бригады "Пятнашка", удается решать поставленные задачи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/torzhestvennye-meropriyatiya-ko-dnyu-pobedy-proshli-v-sukhume-1052426020.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-dnem-pobedy-1052425087.html

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абхазия, сухум, 30 сентября (день победы), день победы и независимости абхазии, гудаута