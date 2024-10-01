https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/meteorolog-o-pogode-v-abkhazii-v-pervoy-polovine-oktyabrya-norma-dlya-etogo-mesyatsa-1052438959.html
Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине октября: норма для этого месяца
Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине октября: норма для этого месяца
Sputnik Абхазия
Чего ждать от погоды в первой половине октября, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-01T14:18+0300
2024-10-01T14:18+0300
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Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине октября: норма для этого месяца
Sputnik Абхазия
Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине октября: норма для этого месяца
Чего ждать от погоды в первой половине октября, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш.По словам Трапш, погода в октябре еще порадует теплыми солнечными днями. Периодическое прохождение холодных атмосферных фронтов окажет влияние на погоду 1 и 2 октября, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, в предгорных и горных районах ожидается дождь с градом. Температура ночью от 12 до 17 градусов тепла, а днем температура до 4 октября будет 19 градусов. На побережье Абхазии с 4 по 12 октября будет устойчивая погода без осадков, температуры будут достигать 26-28 градусов тепла, сообщила метеоролог. Температура морской воды: 24- 25 градусов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, погода в абхазии, осень, дожди, солнце, подкасты, аудио
абхазия, погода в абхазии, осень, дожди, солнце, подкасты, аудио
Чего ждать от погоды в первой половине октября, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш.
По словам Трапш, погода в октябре еще порадует теплыми солнечными днями. Периодическое прохождение холодных атмосферных фронтов окажет влияние на погоду 1 и 2 октября, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, в предгорных и горных районах ожидается дождь с градом. Температура ночью от 12 до 17 градусов тепла, а днем температура до 4 октября будет 19 градусов. На побережье Абхазии с 4 по 12 октября будет устойчивая погода без осадков, температуры будут достигать 26-28 градусов тепла, сообщила метеоролог. Температура морской воды: 24- 25 градусов.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.