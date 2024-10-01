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Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине октября: норма для этого месяца

Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине октября: норма для этого месяца

Sputnik Абхазия

Чего ждать от погоды в первой половине октября, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш. 01.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-01T14:18+0300

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Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине октября: норма для этого месяца Sputnik Абхазия Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине октября: норма для этого месяца

Чего ждать от погоды в первой половине октября, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш.По словам Трапш, погода в октябре еще порадует теплыми солнечными днями. Периодическое прохождение холодных атмосферных фронтов окажет влияние на погоду 1 и 2 октября, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, в предгорных и горных районах ожидается дождь с градом. Температура ночью от 12 до 17 градусов тепла, а днем температура до 4 октября будет 19 градусов. На побережье Абхазии с 4 по 12 октября будет устойчивая погода без осадков, температуры будут достигать 26-28 градусов тепла, сообщила метеоролог. Температура морской воды: 24- 25 градусов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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