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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 октября
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-01T21:58+0300
2024-10-01T21:58+0300
2024-10-01T22:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В среду, 2 октября, в Абхазии будет облачно, ожидается дождь разной интенсивности, гроза. Местами в предгорных районах возможен дождь с градом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 октября
21:58 01.10.2024 (обновлено: 22:00 01.10.2024)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В среду, 2 октября, в Абхазии будет облачно, ожидается дождь разной интенсивности, гроза. Местами в предгорных районах возможен дождь с градом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.