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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 октября

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 01.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В среду, 2 октября, в Абхазии будет облачно, ожидается дождь разной интенсивности, гроза. Местами в предгорных районах возможен дождь с градом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии