Выставка работ абхазских ремесленников открылась в Тамыше
18:02 01.10.2024 (обновлено: 18:04 01.10.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш в рамках патриотического лагеря "Потомки героев".
На ней представлены работы более 15 мастеров — это и кузнецы, и кожевники, и производители национальных музыкальных инструментов.
"В рамках патриотического лагеря мы совместно с Администрацией президента решили сделать выставку национальных производителей, чтобы с нашей культурой ознакомились ребята из Курской области и наши дети, которые участвуют в лагере. На выставке представлено все, что связано с нашим бытом", — пояснил начальник молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы.
По его словам, комитет уже несколько лет поддерживает проекты молодых ремесленников. В 2023 году удалось реализовать четыре проекта.
Поддержка молодых мастеров — часть молодежной политики ведомства. Ее основная цель — дать возможность молодым людям заниматься любимым делом и зарабатывать на этом.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, будет проходить в Тамыше до 2 октября.
Среди участников — внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области.