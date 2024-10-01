https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/vystavka-rabot-abkhazskikh-remeslennikov-otkrylas-v-tamyshe-1052447429.html

Выставка работ абхазских ремесленников открылась в Тамыше

Выставка работ абхазских ремесленников открылась в Тамыше

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш в рамках патриотического лагеря "Потомки героев". 01.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш в рамках патриотического лагеря "Потомки героев". На ней представлены работы более 15 мастеров — это и кузнецы, и кожевники, и производители национальных музыкальных инструментов. По его словам, комитет уже несколько лет поддерживает проекты молодых ремесленников. В 2023 году удалось реализовать четыре проекта. Поддержка молодых мастеров — часть молодежной политики ведомства. Ее основная цель — дать возможность молодым людям заниматься любимым делом и зарабатывать на этом. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, будет проходить в Тамыше до 2 октября. Среди участников — внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/molodezhnyy-patrioticheskiy-lager-potomki-geroev-torzhestvenno-otkrylsya-v-tamyshe-1052354605.html

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