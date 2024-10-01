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Выставка работ абхазских ремесленников открылась в Тамыше
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в Тамыше
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш в рамках патриотического лагеря "Потомки героев". 01.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш в рамках патриотического лагеря "Потомки героев". На ней представлены работы более 15 мастеров — это и кузнецы, и кожевники, и производители национальных музыкальных инструментов. По его словам, комитет уже несколько лет поддерживает проекты молодых ремесленников. В 2023 году удалось реализовать четыре проекта. Поддержка молодых мастеров — часть молодежной политики ведомства. Ее основная цель — дать возможность молодым людям заниматься любимым делом и зарабатывать на этом. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, будет проходить в Тамыше до 2 октября. Среди участников — внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/molodezhnyy-patrioticheskiy-lager-potomki-geroev-torzhestvenno-otkrylsya-v-tamyshe-1052354605.html
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абхазия, культура, очамчырский район
абхазия, культура, очамчырский район

Выставка работ абхазских ремесленников открылась в Тамыше

18:02 01.10.2024 (обновлено: 18:04 01.10.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш в рамках патриотического лагеря "Потомки героев".
На ней представлены работы более 15 мастеров — это и кузнецы, и кожевники, и производители национальных музыкальных инструментов.

"В рамках патриотического лагеря мы совместно с Администрацией президента решили сделать выставку национальных производителей, чтобы с нашей культурой ознакомились ребята из Курской области и наши дети, которые участвуют в лагере. На выставке представлено все, что связано с нашим бытом", — пояснил начальник молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы.

По его словам, комитет уже несколько лет поддерживает проекты молодых ремесленников. В 2023 году удалось реализовать четыре проекта.
Поддержка молодых мастеров — часть молодежной политики ведомства. Ее основная цель — дать возможность молодым людям заниматься любимым делом и зарабатывать на этом.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских ремесленников открылась в селе Тамыш
Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, будет проходить в Тамыше до 2 октября.
Среди участников — внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области.
Открытие международного молодежного патриотического лагеря Потомки героев - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2024
В Абхазии
Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" торжественно открылся в Тамыше
23 сентября, 18:10
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