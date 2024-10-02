https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/patrioticheskiy-lager-potomki-geroev-mozhet-proyti-sleduyuschim-letom-1052451999.html

Патриотический лагерь "Потомки героев" может пройти следующим летом

Патриотический лагерь "Потомки героев" может пройти следующим летом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" в следующем году планируется провести летом. 02.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-02T10:11+0300

2024-10-02T10:11+0300

2024-10-02T10:22+0300

в абхазии

абхазия

очамчырский район

дети

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052351397_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_90b1d58d771e01532fcc28179dd19a5a.jpg

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" в следующем году планируется провести летом. Как сообщил в интервью Инфоцентру президента глава Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба, участие в проекте принимали внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" проходит в Тамыше до 2 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/bzhaniya-posetil-vystavku-rabot-abkhazskikh-remeslennikov-i-lager-potomki-geroev-v-tamyshe-1052449654.html

абхазия

очамчырский район

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, очамчырский район, дети, россия