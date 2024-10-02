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Патриотический лагерь "Потомки героев" может пройти следующим летом
Патриотический лагерь "Потомки героев" может пройти следующим летом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" в следующем году планируется провести летом. 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T10:11+0300
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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" в следующем году планируется провести летом. Как сообщил в интервью Инфоцентру президента глава Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба, участие в проекте принимали внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" проходит в Тамыше до 2 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/bzhaniya-posetil-vystavku-rabot-abkhazskikh-remeslennikov-i-lager-potomki-geroev-v-tamyshe-1052449654.html
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абхазия, очамчырский район, дети, россия
абхазия, очамчырский район, дети, россия
Патриотический лагерь "Потомки героев" может пройти следующим летом
10:11 02.10.2024 (обновлено: 10:22 02.10.2024)
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" в следующем году планируется провести летом.
Как сообщил в интервью Инфоцентру президента глава Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба, участие в проекте принимали внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области.
"Очень приятно осознавать, что у наших детишек была возможность познакомиться друг с другом, принять участие в спортивных состязаниях, ознакомиться с красотами нашей страны", — отметил Хагба.
Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев" проходит в Тамыше до 2 октября.